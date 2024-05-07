Винс Хантер: «Попытаемся вернуть себе преимущество домашней площадки»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Винс Хантер Баскетбол

Винс Хантер рассказал о задачах «Зенита» на 2-й полуфинальный матч против ЦСКА.

«Мы просто должны реабилитироваться, играть намного усерднее, чем в предыдущей игре, и учиться на своих ошибках. Просто выиграть и попытаться вернуть себе преимущество домашней площадки — матч за матчем.

Чтобы победить, нужно будет уделять внимание мелочам и, как я сказал, научиться на собственных ошибках в защите и в нападении. Мы попытаемся вернуть себе преимущество домашней площадки», – сказал форвард «Зенита».

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