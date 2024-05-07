Майкл Мэлоун: «Нас только что уничтожили на нашей площадке»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Майкл Мэлоун признал, что «Миннесота» превзошла «Денвер» на старте серии.

Во втором матче противостояния с «Вулвз» (80:106, 0-2) «Наггетс» реализовали всего 35% с игры и совершили 19 потерь. Действующие чемпионы также намного чаще пропускали из трехсекундной зоны (34:52).

«Они надрали нам задницу. Да, у нас ничего не получилось в домашних матчах. Теперь нам предстоит серьезный вызов. Если посмотреть на наших игроков, то язык тела совсем не тот, каким он должен быть.

Нас только что уничтожили на нашей площадке. Нам было неловко перед поклонниками.

Их защита оказалось слишком сложной для нас, мы не смогли подобрать ключи. Старались изо всех сил, но они переигрывали нас на каждой позиции. Нам нужно внести некоторые коррективы к следующей игре», – сказал главный тренер «Наггетс».

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2 комментария
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Не шутите с лесными волками,
попивая сок у себя на уан майл хае.
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"Нам нужно внести некоторые коррективы к следующей игре" - Весь цимес в том, что вообще не понятно за счет чего это можно сделать.
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