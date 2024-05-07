Никола Йокич: «Кайл Андерсон оказал серьезное влияние на игру во втором матче»

Никола Йокич отметил полезную игру Кайла Андерсона.

Форвард «Миннесоты» провел лучший для себя матч в плей-офф-2024 на фоне отсутствия Руди Гобера по личным причинам.

Во второй встрече серии с « » (106:80, 2-0) Андерсон набрал 6 очков, 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 26 минут.

« – очень умный игрок. Он знает, что нужно делать на площадке. Сегодня у него 8 передач и 9 подборов. Он оказал серьезное влияние на игру.

У него высокий IQ и он знает, как играть в баскетбол», – считает центровой «Наггетс».