Никола Йокич: «Кайл Андерсон оказал серьезное влияние на игру во втором матче»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Кайл Андерсон Никола Йокич Баскетбол

Никола Йокич отметил полезную игру Кайла Андерсона.

Форвард «Миннесоты» провел лучший для себя матч в плей-офф-2024 на фоне отсутствия Руди Гобера по личным причинам.

Во второй встрече серии с «Денвером» (106:80, 2-0) Андерсон набрал 6 очков, 9 подборов, 8 передач и 2 перехвата за 26 минут.

«Кайл Андерсон – очень умный игрок. Он знает, что нужно делать на площадке. Сегодня у него 8 передач и 9 подборов. Он оказал серьезное влияние на игру.

У него высокий IQ и он знает, как играть в баскетбол», – считает центровой «Наггетс».

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