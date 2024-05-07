Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих, «Миннесота» во второй раз обыграла «Денвер»

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«Миннесота» во второй раз обыграла «Денвер» – 106:80, 2-0.

Звезды «Вулвз» Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих.

На счету Эдвардса 27 очков (11 из 17 с игры) и 7 передач, у Таунса 27 очков (10 из 15 с игры), 12 подборов и 2 блок-шота.

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7 комментариев
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Эдвардс это, конечно, все круто, Миннесота превосходит ожидания тоже, но лично меня больше всего Таунс удивляет. Он всю жизнь был талантливым в атаке, а потом ещё и треху добавил, но в защите полный фуфел всю карьеру, да и бесхарактерный какой-то, аморфный. А тут, я гляжу, и настрой появился, и в защите даже отрабатывает - вот чего не ожидал, того не ожидал.

Как говорится, дай человеку Дианжело Рассела, и он будет Дианжело Расселом, а дай человеку Эдвардса и Гобера, и он станет играть в защите и выкладываться на площадке

Ну, видимо, человек такой - сам по себе аморфный, не лидер, но в правильном окружении и его можно на рабочую волну вывести. Причем, должна быть именно правильная атмосфера во всей команде, а не только один лидер - Батлер вон тоже из него пытался человека сделать, в итоге только рассорились, и Таунс разобижался.
+16
-1
+15
Ответ Consistency
Эдвардс это, конечно, все круто, Миннесота превосходит ожидания тоже, но лично меня больше всего Таунс удивляет. Он всю жизнь был талантливым в атаке, а потом ещё и треху добавил, но в защите полный фуфел всю карьеру, да и бесхарактерный какой-то, аморфный. А тут, я гляжу, и настрой появился, и в защите даже отрабатывает - вот чего не ожидал, того не ожидал. Как говорится, дай человеку Дианжело Рассела, и он будет Дианжело Расселом, а дай человеку Эдвардса и Гобера, и он станет играть в защите и выкладываться на площадке Ну, видимо, человек такой - сам по себе аморфный, не лидер, но в правильном окружении и его можно на рабочую волну вывести. Причем, должна быть именно правильная атмосфера во всей команде, а не только один лидер - Батлер вон тоже из него пытался человека сделать, в итоге только рассорились, и Таунс разобижался.
Это называется повзрослел , понял что вот пару лет его шансов
+3
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+3
Ответ Consistency
Эдвардс это, конечно, все круто, Миннесота превосходит ожидания тоже, но лично меня больше всего Таунс удивляет. Он всю жизнь был талантливым в атаке, а потом ещё и треху добавил, но в защите полный фуфел всю карьеру, да и бесхарактерный какой-то, аморфный. А тут, я гляжу, и настрой появился, и в защите даже отрабатывает - вот чего не ожидал, того не ожидал. Как говорится, дай человеку Дианжело Рассела, и он будет Дианжело Расселом, а дай человеку Эдвардса и Гобера, и он станет играть в защите и выкладываться на площадке Ну, видимо, человек такой - сам по себе аморфный, не лидер, но в правильном окружении и его можно на рабочую волну вывести. Причем, должна быть именно правильная атмосфера во всей команде, а не только один лидер - Батлер вон тоже из него пытался человека сделать, в итоге только рассорились, и Таунс разобижался.
Ну просто нужно понимать, что разница между звездными игроками и реально великими, заключается в том, что звездные круты сами по себе и результат могут сделать и по навыкам впереди планеты всей, но не факт, что делают команду лучше и всех вокруг себя.

А великие это как раз те, кто делает всех вокруг себя лучше и тащит каждого конкретного игрока на новый уровень.

Так вот у Эдвардса, уже в 22 года есть все задатки стать великим, потому, что у него этот необходимый навык присутствует просто в избытке.

При этом у него это вообще в абсолютно новой форме выражается.

Если Джордан и Коби давали понять партнерам "либо ты умрешь рядом со мной, либо я сделаю твою жизнь на площадке и рядом с ней адом, выбирай"

То у Эдвардса другой подход, где каждому даже угрожать не надо, они получают такую поддержку от него на площадке и за ее пределами, что как бы не умирать за себя и за него, ну даже как-то стыдно, что ли.
Как буд-то он там крут и так к тебе добр, что ты просто не имеешь права его подвести.

Это абсолютно другой, новый ключик к партнерам, но который работает просто великолепно.

И Таунс получил такого партнера, о котором можно только мечтать.
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Каждый из этой пары в отдельности набрал больше очков чем Йокич и Мюррей вместе взятые, 27 против 24
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Ну вот... а говорили: Йокич, Йокич! Лучший европеец!!
А на самом деле просто удачно повезло в прошлом сезоне. Как и Яннису ранее.
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Возможно, Энтони и Карл-Энтони и есть те самые миньоны, на которых Йокич жаловался психологу, что они не оставят его в покое.
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Ответ Consistency
Эдвардс это, конечно, все круто, Миннесота превосходит ожидания тоже, но лично меня больше всего Таунс удивляет. Он всю жизнь был талантливым в атаке, а потом ещё и треху добавил, но в защите полный фуфел всю карьеру, да и бесхарактерный какой-то, аморфный. А тут, я гляжу, и настрой появился, и в защите даже отрабатывает - вот чего не ожидал, того не ожидал. Как говорится, дай человеку Дианжело Рассела, и он будет Дианжело Расселом, а дай человеку Эдвардса и Гобера, и он станет играть в защите и выкладываться на площадке Ну, видимо, человек такой - сам по себе аморфный, не лидер, но в правильном окружении и его можно на рабочую волну вывести. Причем, должна быть именно правильная атмосфера во всей команде, а не только один лидер - Батлер вон тоже из него пытался человека сделать, в итоге только рассорились, и Таунс разобижался.
тоже самое было с Уигинсом) вот это два сапога пара, два бесхребетных аморфных тела играли вместе и ничего не выигрывали, но первый попал в правильную систему и доигрался чуть ли не до МВП финала, и вот второй тоже получил правильное окружение и сразу виден прогресс
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