Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих, «Миннесота» во второй раз обыграла «Денвер»
«Миннесота» во второй раз обыграла «Денвер» – 106:80, 2-0.
Звезды «Вулвз» Энтони Эдвардс и Карл-Энтони Таунс набрали 54 очка на двоих.
На счету Эдвардса 27 очков (11 из 17 с игры) и 7 передач, у Таунса 27 очков (10 из 15 с игры), 12 подборов и 2 блок-шота.
Как говорится, дай человеку Дианжело Рассела, и он будет Дианжело Расселом, а дай человеку Эдвардса и Гобера, и он станет играть в защите и выкладываться на площадке
Ну, видимо, человек такой - сам по себе аморфный, не лидер, но в правильном окружении и его можно на рабочую волну вывести. Причем, должна быть именно правильная атмосфера во всей команде, а не только один лидер - Батлер вон тоже из него пытался человека сделать, в итоге только рассорились, и Таунс разобижался.
А великие это как раз те, кто делает всех вокруг себя лучше и тащит каждого конкретного игрока на новый уровень.
Так вот у Эдвардса, уже в 22 года есть все задатки стать великим, потому, что у него этот необходимый навык присутствует просто в избытке.
При этом у него это вообще в абсолютно новой форме выражается.
Если Джордан и Коби давали понять партнерам "либо ты умрешь рядом со мной, либо я сделаю твою жизнь на площадке и рядом с ней адом, выбирай"
То у Эдвардса другой подход, где каждому даже угрожать не надо, они получают такую поддержку от него на площадке и за ее пределами, что как бы не умирать за себя и за него, ну даже как-то стыдно, что ли.
Как буд-то он там крут и так к тебе добр, что ты просто не имеешь права его подвести.
Это абсолютно другой, новый ключик к партнерам, но который работает просто великолепно.
И Таунс получил такого партнера, о котором можно только мечтать.
А на самом деле просто удачно повезло в прошлом сезоне. Как и Яннису ранее.