Кендрик Перкинс: «Миннесота» будет в финальной серии в этом году»

Теги Кендрик Перкинс Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кендрик Перкинс считает, что «Миннесота» доберется до решающей серии сезона.

«Вулвз» будут в финальной серии. Они готовы не только выбить из плей-офф действующих чемпионов, но готовы и выиграть Западную конференцию.

Да, у Джамала Мюррэя проблемы со здоровьем, но давайте не забывать, что именно у «Миннесоты» в этом сезоне лучшая защита. Руди Гобер, вероятно, станет «Мистером замком» в этом сезоне. А еще им есть, кем защищаться на периметре. Также у «Вулвз» есть Карл-Энтони Таунс, и он еще никогда не был так уверен в себе... Эта команда вообще верит в себя. Их тренер сидит рядом со скамейкой с костылями, руководит ассистент, но для них это вообще не проблема. И я верю, что Энтони Эдвардс продолжит быть лучшим игроком этой серии.

«Миннесота» выиграет серию у «Денвера», а затем пройдет «Оклахому» или «Даллас» в финале Запада и окажется в решающей серии», – считает эксперт ESPN.

«Миннесота» ведет в серии с «Денвером» со счетом 2-0 после двух выездных матчей.

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1 комментарий
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Помнится, Керкинс пророчил что Клипперс как минимум будут в финале конференции.
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