Кендрик Перкинс: «Миннесота» будет в финальной серии в этом году»

Кендрик Перкинс считает, что «Миннесота» доберется до решающей серии сезона.

«Вулвз» будут в финальной серии. Они готовы не только выбить из плей-офф действующих чемпионов, но готовы и выиграть Западную конференцию.

Да, у Джамала Мюррэя проблемы со здоровьем, но давайте не забывать, что именно у «Миннесоты» в этом сезоне лучшая защита. Руди Гобер, вероятно, станет «Мистером замком» в этом сезоне. А еще им есть, кем защищаться на периметре. Также у «Вулвз» есть Карл-Энтони Таунс, и он еще никогда не был так уверен в себе... Эта команда вообще верит в себя. Их тренер сидит рядом со скамейкой с костылями, руководит ассистент, но для них это вообще не проблема. И я верю, что продолжит быть лучшим игроком этой серии.

«Миннесота» выиграет серию у « », а затем пройдет «Оклахому» или «Даллас» в финале Запада и окажется в решающей серии», – считает эксперт ESPN.

« » ведет в серии с «Денвером» со счетом 2-0 после двух выездных матчей.