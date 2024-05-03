«Клипперс» планируют продлить контракт с Тайроном Лю

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Клипперс» хотят продлить контракт с главным тренером Тайроном Лю.

Действующее соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ожидается, что Лю станет целью «Лейкерс», которые находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Дарвина Хэма.

«Клипперс» уступают «Далласу» со счетом 2-3 в серии первого раунда плей-офф. Согласно источникам, исход этого плей-офф никак не повлияет на желание клуба сохранить Лю.

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7 комментариев
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Правильно, чтобы Лейкерс не заглядывались)
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Ответ bionicman
Клипперс очень маловероятно что его уволят, даже если влетят Далласу, так как Балмеру там вообще фиолетово кто там тренер и как играет команда (главное на новую арену переехать) а сам Лю всегда может сказать "слушайте у нас звездные игроки больше времени в сезоне в лазарете и стрип-клубах проводят чем на площадке, ко мне какие претензии?" так что Леброну остается только какой то компромат на Балмера найти чтобы он в Лейкерс оказался
Полная чушь, а Балмер вообще крутой чел. А то как он болеет за свою команду, прям радует
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Лю он хороший
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+1
Клипперс очень маловероятно что его уволят, даже если влетят Далласу, так как Балмеру там вообще фиолетово кто там тренер и как играет команда (главное на новую арену переехать) а сам Лю всегда может сказать "слушайте у нас звездные игроки больше времени в сезоне в лазарете и стрип-клубах проводят чем на площадке, ко мне какие претензии?" так что Леброну остается только какой то компромат на Балмера найти чтобы он в Лейкерс оказался
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Ответ McLARENf1
Полная чушь, а Балмер вообще крутой чел. А то как он болеет за свою команду, прям радует
болеть за команду и грамотно руководить командой чтобы она становилась сильнее это немного разные вещи
Балмер может и крутой чел но парусники за время его руководства клубом ни разу и близко не подбирались к чемпионству
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Ответ bionicman
болеть за команду и грамотно руководить командой чтобы она становилась сильнее это немного разные вещи Балмер может и крутой чел но парусники за время его руководства клубом ни разу и близко не подбирались к чемпионству
Они в своей истории вообще мало куда подбирались. Я не говорю что Балмер супер руководит клубом, но перед началом сезона они хотя бы рассматриваются как возможные финалисты
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Ответ bionicman
болеть за команду и грамотно руководить командой чтобы она становилась сильнее это немного разные вещи Балмер может и крутой чел но парусники за время его руководства клубом ни разу и близко не подбирались к чемпионству
Ну вообще лучший результат в истории клуба — финал конференции — был при нем, три года назад.
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