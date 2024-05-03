«Клипперс» планируют продлить контракт с Тайроном Лю

«Клипперс» хотят продлить контракт с главным тренером Тайроном Лю.

Действующее соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2025/26.

Ожидается, что Лю станет целью « », которые находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Дарвина Хэма.

« » уступают «Далласу» со счетом 2-3 в серии первого раунда плей-офф. Согласно источникам, исход этого плей-офф никак не повлияет на желание клуба сохранить Лю.