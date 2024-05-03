«Клипперс» планируют продлить контракт с Тайроном Лю
«Клипперс» хотят продлить контракт с главным тренером Тайроном Лю.
Действующее соглашение с тренером рассчитано до конца сезона-2025/26.
Ожидается, что Лю станет целью «Лейкерс», которые находятся в поиске нового главного тренера после увольнения Дарвина Хэма.
«Клипперс» уступают «Далласу» со счетом 2-3 в серии первого раунда плей-офф. Согласно источникам, исход этого плей-офф никак не повлияет на желание клуба сохранить Лю.
Балмер может и крутой чел но парусники за время его руководства клубом ни разу и близко не подбирались к чемпионству