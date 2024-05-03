«Лейкерс» проявляют большой интерес к Тайрону Лю
«Лейкерс» будут очень заинтересованы в Тайроне Лю, если он станет доступен.
У 47-летнего специалиста остался один год по контракту с «Клипперс».
В 2016 году Лю привел к чемпионскому титулу «Кливленд», в составе которого выступал Леброн Джеймс. Он также дважды проиграл в финальной серии НБА, а в 2021 году вышел в финал Западной конференции с «Клипперс».
Лю является бывшим игроком «Лейкерс», в составе которых он выиграл два чемпионата (2000, 2001). Его команды входили в пятерку лучших по рейтингу нападения в пять из семи сезонов.
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