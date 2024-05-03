«Лейкерс» проявляют большой интерес к Тайрону Лю

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

«Лейкерс» будут очень заинтересованы в Тайроне Лю, если он станет доступен.

У 47-летнего специалиста остался один год по контракту с «Клипперс».

В 2016 году Лю привел к чемпионскому титулу «Кливленд», в составе которого выступал Леброн Джеймс. Он также дважды проиграл в финальной серии НБА, а в 2021 году вышел в финал Западной конференции с «Клипперс». 

Лю является бывшим игроком «Лейкерс», в составе которых он выиграл два чемпионата (2000, 2001). Его команды входили в пятерку лучших по рейтингу нападения в пять из семи сезонов.

Сегодня «Лейкерс» отправили в отставку главного тренера Дарвина Хэма.

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9 комментариев
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ЛеГМ собирает очередного франкенштейна
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Ответ Jazzzz
Без Кавая
С Кавам ещё хуже. И в следующем сезоне Джордж и Харден свободные агенты. Кто-то из них точно уйдет. А вот кирпичный Уэстбрук останется. Так что Лал ещё и сильнее будут
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хоть бы хоть бы))
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Ответ Jazzzz
Зачем Тайрону на понижение идти?
И те и другие команды первого раунда ПО. Так что тут нет понижения
+4
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Ответ Дмитрий Иванов
И те и другие команды первого раунда ПО. Так что тут нет понижения
Без Кавая
+1
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Звучит логично, а клипперс надо если и не взрывать то пересобирать как-то…
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Да чушь и зачем. Тренер, у которого последний матч подопечные играли как донное уг, сейчас как "сделает разницу" в Лейкерс, да как начнется новая эра. Очередной плей-ин и отлет от Денвера.
Леброн должен пропихнуть Редика, нет дыма без огня вот это все
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