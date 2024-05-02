Леброн Джеймс хотел бы, чтобы Тайрон Лю стал главным тренером «Лейкерс»

Леброн Джеймс хотел бы, чтобы Тайрон Лю возглавил «Лейкерс».

Об этом руководитель одного из клубов Восточной конференции рассказал инсайдеру Heavy Sports Шону Девени.

«Если бы решение зависело от Леброна, его тренером был бы Тай Лю. Это его человек. Леброн выделяет Тая из всех тренеров, которые когда-либо у него были. Сейчас Леброн находится в положении, когда на его стороне рынок свободных агентов, и он, возможно, сможет заставить команду нанять своего человека, если того уволят.

У Леброна репутация человека, который дергает за ниточки и навязывает решения, но это сильно преувеличено. Любой, кто с ним работал, скажет, что с ним легко работать. У него есть свое мнение, и он сообщит вам об этом, и, действительно, было бы безумием не спросить его мнение. Но он не кукловод, как думают некоторые.

Но если Тай Лю окажется доступен, я буду очень удивлен, если Леброн не заставит « » нанять его», – сказал функционер.

выступал под руководством Лю за «Кливленд» и завоевал чемпионский титул в 2016 году.