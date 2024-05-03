Инсайдер Дэйв Макменамин: «Джей Джей Редик и Тайрон Лю – реальные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»

Дэйв Макменамин прокомментировал возможную смену главного тренера в «Лейкерс».

« – реальный кандидат на пост главного тренера « », если они решатся на перестановки. Я бы сказал, что есть полдюжины людей, включая, вполне возможно, человека, уступающего в серии с «Мэверикс», , которые будут иметь реальные шансы и будут вызваны на собеседование», – рассказал журналист.

Существует высокая вероятность, что «озерники» отправят в отставку возглавляющего команду .