Инсайдер Дэйв Макменамин: «Джей Джей Редик и Тайрон Лю – реальные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»
Дэйв Макменамин прокомментировал возможную смену главного тренера в «Лейкерс».
«Джей Джей Редик – реальный кандидат на пост главного тренера «Лейкерс», если они решатся на перестановки. Я бы сказал, что есть полдюжины людей, включая, вполне возможно, человека, уступающего в серии с «Мэверикс», Тайрона Лю, которые будут иметь реальные шансы и будут вызваны на собеседование», – рассказал журналист.
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Бороду