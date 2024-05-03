Инсайдер Дэйв Макменамин: «Джей Джей Редик и Тайрон Лю – реальные кандидаты на пост главного тренера «Лейкерс»

Теги Тайрон Лю Клипперс Лейкерс Джей Джей Редик НБА Дарвин Хэм Баскетбол

Дэйв Макменамин прокомментировал возможную смену главного тренера в «Лейкерс».

«Джей Джей Редик – реальный кандидат на пост главного тренера «Лейкерс», если они решатся на перестановки. Я бы сказал, что есть полдюжины людей, включая, вполне возможно, человека, уступающего в серии с «Мэверикс», Тайрона Лю, которые будут иметь реальные шансы и будут вызваны на собеседование», – рассказал журналист. 

Существует высокая вероятность, что «озерники» отправят в отставку возглавляющего команду Дарвина Хэма

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12 комментариев
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Как же хорош малютка Джей Джей.
Затащил деда на подкаст, налил винца, заболтал его всякими схемами и пониманиями баскетболов - хватай работу, белый парень.

Очередной трёхочковый от Редика.
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Дочурка превратила легендарный клуб в Шоу Бенни Хилла...очень рад за вас фанаты ЛАЛ
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Назначили бы уж сразу Рича Пола
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Как же хорош малютка Джей Джей. Затащил деда на подкаст, налил винца, заболтал его всякими схемами и пониманиями баскетболов - хватай работу, белый парень. Очередной трёхочковый от Редика.
Это Леброн замутил многоходовочку и выбрал Джея придя на подкаст, всё не просто так. Он уже тогда решил сливать Дарвина. Никаким винишком ты к себе не заманишь Леброна на свой подкаст.
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Работа достанется тому, кто занырнет поглубже в волосатую

Бороду
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Каким образом они хотят пригласить Лю, если тот относительно недавно контракт продлил?
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Ответ Rodbert
Это Леброн замутил многоходовочку и выбрал Джея придя на подкаст, всё не просто так. Он уже тогда решил сливать Дарвина. Никаким винишком ты к себе не заманишь Леброна на свой подкаст.
Тем более, что сначала он сам его принёс:)
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Ответ haibr
Каким образом они хотят пригласить Лю, если тот относительно недавно контракт продлил?
Ну на полставки - после основной работы. Там и идти то не далеко...
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По крайней мере с этой парочкой у Брона не должно быть проблем. И они уж точно лучше Фила Хэнди, тренера по развитию, который никого из молодежи развить не может.
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У Лю разве не гарантированный контракт на следующий сезон? Что-то не припомню, чтобы в нба вот так тренеров на контракте переманивали, тем более из стана конкурентов
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Подкасты можно будет прямо во время игры записывать
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Как же хорош малютка Джей Джей. Затащил деда на подкаст, налил винца, заболтал его всякими схемами и пониманиями баскетболов - хватай работу, белый парень. Очередной трёхочковый от Редика.
.... Или прокачанный от Джеймса.
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