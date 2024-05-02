Тайрон Лю о Джеймсе Хардене: «Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке»
Тайрон Лю прокомментировал неудачную игру Джеймса Хардена в пятом матче.
«Он плохо играл. Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке и быть готовым к шестой игре, потому что он вернется», – заявил главный тренер «Клипперс» после поражения от «Далласа» (93:123, 2-3).
Защитник набрал 7 очков, 4 подбора и 7 передач при 2 из 12 с игры, 1 из 7 трехочковых, 2 из 2 штрафных и 4 потерях.
В среднем в серии на счету Хардена 22,2 очка, 4 подбора и 7 передач.