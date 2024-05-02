Тайрон Лю о Джеймсе Хардене: «Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке»

Теги Тайрон Лю Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Тайрон Лю прокомментировал неудачную игру Джеймса Хардена в пятом матче.

«Он плохо играл. Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке и быть готовым к шестой игре, потому что он вернется», – заявил главный тренер «Клипперс» после поражения от «Далласа» (93:123, 2-3).

Защитник набрал 7 очков, 4 подбора и 7 передач при 2 из 12 с игры, 1 из 7 трехочковых, 2 из 2 штрафных и 4 потерях.

В среднем в серии на счету Хардена 22,2 очка, 4 подбора и 7 передач.

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3 комментария
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Ответ Rick Sorkin
Уэстбрук 6.4 очка за 21 минуту в среднем в ПО при 26% с игры. Просто ужас
Кирпидон при своих )
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Ответ Rick Sorkin
Уэстбрук 6.4 очка за 21 минуту в среднем в ПО при 26% с игры. Просто ужас
зато у него нет-рейтинг лучший в команде)
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