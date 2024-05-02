Тайрон Лю о Джеймсе Хардене: «Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке»

Тайрон Лю прокомментировал неудачную игру Джеймса Хардена в пятом матче.

«Он плохо играл. Мне нужно организовать ему лучшие условия на площадке и быть готовым к шестой игре, потому что он вернется», – заявил главный тренер « » после поражения от « » (93:123, 2-3).

Защитник набрал 7 очков, 4 подбора и 7 передач при 2 из 12 с игры, 1 из 7 трехочковых, 2 из 2 штрафных и 4 потерях.

В среднем в серии на счету 22,2 очка, 4 подбора и 7 передач.