Джош Харт: «Знали, что в Филадельфии будет непросто, они выкупили 2500 билетов»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА болельщики НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

Джош Харт порадовался победе над «Сиксерс» на арене соперника.

Центровой «76-х» Джоэл Эмбиид по ходу серии жаловался на то, что в Филадельфии на играх больше болельщиков нью-йоркцев, нежели местной команды.

Перед шестой встречей стало известно, что владельцы «Сиксерс» бесплатно раздадут 2000 билетов на игру поклонникам клуба.

«Победить в Филадельфии так приятно. Мы знали, что атмосфера будет враждебная. Было немного сложнее по сравнению с прошлым матчем, потому что 2500 мест было выкуплено. Понимали, что будет настоящее сражение, отдаю должное сопернику.

Они создали нам проблемы, серия была сложной, играть в Филадельфии было непросто», – признался Харт.

42% билетов на шестой матч в Филадельфии выкуплены фанатами «Нью-Йорка» по сообщению сервиса TickPick.

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1 комментарий
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Руководство сб.США поддержите Эмбида,выкупите билеты во Франции,чтобы ваш главный патриот чувствовал себя комфортно))
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