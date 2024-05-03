«Не мог думать ни о чем, кроме пятого матча». Джош Харт исполнил ключевой 3-очковый в шестой игре с «Сиксерс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джош Харт Баскетбол

«Нью-Йорк» закрыл серию с «Филадельфией» – 118:115, 4-2.

За 24 секунды до сирены защитник «Никс» Джош Харт исполнил ключевой 3-очковый, выведя свою команду вперед (114:111).

В пятой встрече Харт смазал штрафной в концовке, что позволило Тайризу Макси сравнять счет и перевести матч в победный для «76-х» овертайм.

«Проиграли тот матч во многом из-за меня. У меня было полтора дня на то, чтобы подумать об этом. И надо сказать, что я не мог думать ни о чем другом», – признался Харт.

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3 комментария
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Красава! Работяга!! Не чокернул
заметил его еще в кливленде с леброном
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Наша команда настолько прекрасна, что никого не хочется выделять, ведь каждый приносит какую-то свою пользу. Но Харт - это просто нечто, кажется, никогда не видел настолько выкладывающегося баскетболиста, который будто проживает целую жизнь на площадке. Поклон ему за эту серию до земли.
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Ответ Can
Красава! Работяга!! Не чокернул заметил его еще в кливленде с леброном
Может всё-таки в Лейкерс с Леброном? )
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