«Не мог думать ни о чем, кроме пятого матча». Джош Харт исполнил ключевой 3-очковый в шестой игре с «Сиксерс»

«Нью-Йорк» закрыл серию с «Филадельфией» – 118:115, 4-2.

За 24 секунды до сирены защитник «Никс» исполнил ключевой 3-очковый, выведя свою команду вперед (114:111).

В пятой встрече Харт смазал штрафной в концовке, что позволило Тайризу Макси сравнять счет и перевести матч в победный для «76-х» овертайм.

«Проиграли тот матч во многом из-за меня. У меня было полтора дня на то, чтобы подумать об этом. И надо сказать, что я не мог думать ни о чем другом», – признался Харт.