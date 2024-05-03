Джоэл Эмбиид: «У «Филадельфии» в этом сезоне отличная команда. Если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс»
Джоэл Эмбиид отреагировал на вылет из плей-офф в первом раунде.
«Сиксерс» уступили «Никс» в шести матчах.
«У нас в этом сезоне отличная команда. Все еще верю, что если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс.
Но все пошло не так, как хотелось бы», – констатировал центровой «76-х».
Действующий MVP НБА в феврале перенес операцию на колене и вернулся под занавес регулярного чемпионата. «Филадельфия» вынуждена была пробиваться в плей-офф через плей-ин и была посеяна лишь 7-й.
Летом у всей команды кроме Эмбиида и Рида заканчиваются контракты. У Мори много работы.
Из важного нужно избавиться от Харриса, переподписать Макси, можно ещё по приколу вписаться в переговоры по Полуджорджу или Сиакаму
Отчасти, Эмбиид прав, команда крайне толковая, с Нью-Йорком это показали.
С другой стороны, если бы все были здоровы, то точно так же могли споткнуться об этот же Нью-Йорк и уж точно не стали бы сильнее на голову.
Трудно сбагривать на травмы, когда ты играл против команды, где здоровых 7 игроков.
Если бы подборы в нападении чаще подбирались…