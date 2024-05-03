Джоэл Эмбиид: «У «Филадельфии» в этом сезоне отличная команда. Если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс»

Джоэл Эмбиид отреагировал на вылет из плей-офф в первом раунде.

«Сиксерс» уступили «Никс» в шести матчах.

«У нас в этом сезоне отличная команда. Все еще верю, что если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс.

Но все пошло не так, как хотелось бы», – констатировал центровой «76-х».

Действующий MVP НБА в феврале перенес операцию на колене и вернулся под занавес регулярного чемпионата. « » вынуждена была пробиваться в плей-офф через плей-ин и была посеяна лишь 7-й.