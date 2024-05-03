Джоэл Эмбиид: «У «Филадельфии» в этом сезоне отличная команда. Если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

Джоэл Эмбиид отреагировал на вылет из плей-офф в первом раунде.

«Сиксерс» уступили «Никс» в шести матчах.

«У нас в этом сезоне отличная команда. Все еще верю, что если бы все пошло нормально, у нас был бы шанс. 

Но все пошло не так, как хотелось бы», – констатировал центровой «76-х».

Действующий MVP НБА в феврале перенес операцию на колене и вернулся под занавес регулярного чемпионата. «Филадельфия» вынуждена была пробиваться в плей-офф через плей-ин и была посеяна лишь 7-й.

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11 комментариев
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Джоэл наконец прочитал спортс и понял что нужно сказать, чтобы его не захейтили
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За одним исключением - в команде бегает одно тело за 40 миллионов, которое выдаёт 0 очков в итоговом матче серии.

Летом у всей команды кроме Эмбиида и Рида заканчиваются контракты. У Мори много работы.

Из важного нужно избавиться от Харриса, переподписать Макси, можно ещё по приколу вписаться в переговоры по Полуджорджу или Сиакаму
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Ответ Максим Тарасов
За одним исключением - в команде бегает одно тело за 40 миллионов, которое выдаёт 0 очков в итоговом матче серии. Летом у всей команды кроме Эмбиида и Рида заканчиваются контракты. У Мори много работы. Из важного нужно избавиться от Харриса, переподписать Макси, можно ещё по приколу вписаться в переговоры по Полуджорджу или Сиакаму
ОтХарриса не нужно избавляться, надо просто дождаться окончания контракта и попрощаться
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Ну, смотря что считать нормальным.
Отчасти, Эмбиид прав, команда крайне толковая, с Нью-Йорком это показали.

С другой стороны, если бы все были здоровы, то точно так же могли споткнуться об этот же Нью-Йорк и уж точно не стали бы сильнее на голову.

Трудно сбагривать на травмы, когда ты играл против команды, где здоровых 7 игроков.
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А у кого всё нормально идет? Да почти ни у кого.
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Так в том сезоне была почти та же команда, но тогда она не помогала ему и Хардену. Что изменилось то?
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Всё будет от Мори зависеть. Сможет пересобрать команду, может, и выжмут еще что-то с остатков Эмбиида и прайма Макси. Все сватают Жоржа в Филли, а, по мне, лучше за Сиакама побороться. Не болельщик сиксерз, но за ними интересно будет следить в межсезонье
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Пора заканчивать процесс и просить обмена в Нью-Йорк
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Если бы трехи полетели с 60%…
Если бы подборы в нападении чаще подбирались…
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Где-то в мире сейчас плачут пара десятков шахтеров, учителей и врачей, которые могли бы набирать столько же очков в матче плэйофф, сколько набрал Харрис, и получать 30 миллионов в год.
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Ответ Ballboy13
ОтХарриса не нужно избавляться, надо просто дождаться окончания контракта и попрощаться
По тупому я выразился, говоря "избавиться" я имел ввиду даже не предлагать ему меньшие бабки лишь бы оставить его в составе, потому что он и этого не стоит)
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