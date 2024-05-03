Джейлен Брансон в четырех подряд матчах плей-офф набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось Майклу Джордану в 1993 году

Джейлен Брансон повторил достижение Майкла Джордана.

Разыгрывающий « » в четырех подряд матчах серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (4-2) набирал 37 и более очков.

Последний раз подобное удавалось легендарному в 1993 году.

Начиная с матча номер три, набирал 39, 47, 40 и 41 очко. Джордан в победной серии с «Финиксом» набирал 42, 44, 55 и 41 очко.