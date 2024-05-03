Джейлен Брансон в четырех подряд матчах плей-офф набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось Майклу Джордану в 1993 году
Джейлен Брансон повторил достижение Майкла Джордана.
Разыгрывающий «Нью-Йорка» в четырех подряд матчах серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (4-2) набирал 37 и более очков.
Последний раз подобное удавалось легендарному Майклу Джордану в 1993 году.
Начиная с матча номер три, Брансон набирал 39, 47, 40 и 41 очко. Джордан в победной серии с «Финиксом» набирал 42, 44, 55 и 41 очко.
Никс не стали сливать Чикаго и попали на Филу.
Теперь, кстати, проверим, кто сложнее: Фила или Индиана.
88й.
первые четыре игры с Кливлендом 50, 55, 38, 44
47 очков в среднем.
89й
3-6 игры с Нюёрком
40, 47, 38, 40
41 очко при 55% реализации.
90й
первые четыре игры с Филой 39, 45, 49, 45
44 очка
ну и Финикс с сыром Чарльзом.