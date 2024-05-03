Джейлен Брансон в четырех подряд матчах плей-офф набирал 37 и более очков. Последний раз подобное удавалось Майклу Джордану в 1993 году

Теги Майкл Джордан Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон повторил достижение Майкла Джордана.

Разыгрывающий «Нью-Йорка» в четырех подряд матчах серии первого раунда плей-офф с «Филадельфией» (4-2) набирал 37 и более очков.

Последний раз подобное удавалось легендарному Майклу Джордану в 1993 году.

Начиная с матча номер три, Брансон набирал 39, 47, 40 и 41 очко. Джордан в победной серии с «Финиксом» набирал 42, 44, 55 и 41 очко.

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11 комментариев
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красавчик Брансон, превзошел все ожидания
+17
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+17
Справедливо:
Никс не стали сливать Чикаго и попали на Филу.
Теперь, кстати, проверим, кто сложнее: Фила или Индиана.
+5
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+5
Джейленчик очень крут. Факт.
+4
0
+4
Ответ scorp19
Ну если он Никс приведет к титулу, то станет там местным богом, не меньше. В Ньй-Йорке забудут про Джордана, будет только Брансон.
Не приведет. Индиану может и пройдут, а Бостон их раздавит.
+7
-3
+4
Теперь нужно так же с Индианой:)
+3
0
+3
Ответ scorp19
Ну если он Никс приведет к титулу, то станет там местным богом, не меньше. В Ньй-Йорке забудут про Джордана, будет только Брансон.
Чувак это Нью Йорк и этим всё сказано.
+4
-1
+3
Ну если он Никс приведет к титулу, то станет там местным богом, не меньше. В Ньй-Йорке забудут про Джордана, будет только Брансон.
+3
-1
+2
Даллас его просто так и за бесплатно отпустил)
+2
-1
+1
Ответ Bek_cp3
красавчик Брансон, превзошел все ожидания
Полностью согласен.
+1
0
+1
если про 4 матча подряд, то
88й.
первые четыре игры с Кливлендом 50, 55, 38, 44
47 очков в среднем.
89й
3-6 игры с Нюёрком
40, 47, 38, 40
41 очко при 55% реализации.
90й
первые четыре игры с Филой 39, 45, 49, 45
44 очка

ну и Финикс с сыром Чарльзом.
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Ответ Mr.BadGuy
Не приведет. Индиану может и пройдут, а Бостон их раздавит.
Серия с Майами не убеждает в мощи Бостона. Еще и Порзингис травмировался.
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