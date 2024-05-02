Владельцы «Филадельфии» и Майкл Рубин выкупили 2000 билетов на 6-й матч против «Нью-Йорка»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА болельщики НБА плей-офф Баскетбол

Владельцы «Сиксерс» беслатно раздадут 2000 билетов на 6-й матч болельщикам клуба.

Джош Харрис, Дэвид Блитцер и Дэвид Адельман, а также генеральный директор Fanatics Майкл Рубин выкупили 2 000 билетов на шестой матч серии плей-офф против «Нью-Йорка» (2-3).

«Мы ни в коем случае не можем позволить болельщикам «Никс» снова захватить нашу арену», – пишет Рубин.

Бизнесмены пообещали раздать билеты «службам экстренного реагирования, медицинским работникам, общественным группам и другим местным организациям.

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3 комментария
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В футболе бы им пришлось каждый матч так делать в важных играх
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Ответ 3pointmaster
В футболе бы им пришлось каждый матч так делать в важных играх
у Иглз так плохо с поддержкой?
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Ответ <Inter>
у Иглз так плохо с поддержкой?
Не, я про европейский футбол, где несколько тысяч фанатов всегда выезжают на гостевые мачти в другой регион (страну)
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