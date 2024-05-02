Владельцы «Филадельфии» и Майкл Рубин выкупили 2000 билетов на 6-й матч против «Нью-Йорка»

Владельцы «Сиксерс» беслатно раздадут 2000 билетов на 6-й матч болельщикам клуба.

Джош Харрис, Дэвид Блитцер и Дэвид Адельман, а также генеральный директор Fanatics Майкл Рубин выкупили 2 000 билетов на шестой матч серии плей-офф против « » (2-3).

«Мы ни в коем случае не можем позволить болельщикам «Никс» снова захватить нашу арену», – пишет Рубин.

Бизнесмены пообещали раздать билеты «службам экстренного реагирования, медицинским работникам, общественным группам и другим местным организациям.