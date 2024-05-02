Пол Джордж о Джеймсе Хардене: «Бывают тяжелые вечера, в следующем матче он сыграет лучше»

Теги Клипперс НБА Джеймс Харден НБА плей-офф Пол Джордж Баскетбол

Пол Джордж высказался о партнере по команде Джеймсе Хардене.

«Он один из высококлассных скореров. Он один из лучших в том, что касается забрасывания мяча в корзину. Сегодня просто один из тех вечеров. Бывают тяжелые вечера.

Но в следующем матче он сыграет лучше. В его наборе навыков есть все, чтобы создавать моменты и набирать очки. Так что нужно просто дать ему понять, что мы едины. У нас одна цель. Мы выберемся из этой ямы. Но опять же, главное – выиграть следующий матч», – сказал форвард «Клипперс».

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1 комментарий
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Он издевается? А он прям блеснул в этой игре.
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