Пол Джордж о Джеймсе Хардене: «Бывают тяжелые вечера, в следующем матче он сыграет лучше»
Пол Джордж высказался о партнере по команде Джеймсе Хардене.
«Он один из высококлассных скореров. Он один из лучших в том, что касается забрасывания мяча в корзину. Сегодня просто один из тех вечеров. Бывают тяжелые вечера.
Но в следующем матче он сыграет лучше. В его наборе навыков есть все, чтобы создавать моменты и набирать очки. Так что нужно просто дать ему понять, что мы едины. У нас одна цель. Мы выберемся из этой ямы. Но опять же, главное – выиграть следующий матч», – сказал форвард «Клипперс».