«Клипперс» потерпели самое крупное поражение в плей-офф в своей истории, Лука Дончич играл больным

Теги травмы Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич набрал 35+7+10 в победном матче.

Игра закончилась с преимуществом «Маверикс» в 30 очков (123:93).

Лука Дончич провел матч с растяжением в правом колене. Кроме того, словенский разыгрывающий болеет в течение последней недели и чувствовал себя так плохо в среду, что точно пропустил бы игру, если бы это был регулярный сезон.

«Да, я играю больным и с растяжением связок.

Мне удалось увеличить темп. Нужно быть мощнее и агрессивнее, игнорировать боль.

В плей-офф не важно, с каким разрывом ты выигрываешь, на одно очко или на пятьдесят. Мы одержали хорошую победу, но дело еще не сделано», – прокомментировал успех команды Дончич в послематчевом интервью.

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