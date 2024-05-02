Деррик Джонс: «Меня не взяли на драфте, но я пробился туда, где не должен был оказаться»

Форвард «Далласа» Деррик Джонс стал ключевым игроком основного состава.

«Когда я пришел в состав «Маверикс» прошлым летом, тренер сказал, что мне придется побороться за место в составе. Я ответил, что это не станет проблемой.

Меня не взяли на драфте, но я пробился туда, где не должен был оказаться. В нынешний состав. Сражался за место в ротации и буду продолжать до самой смерти. Это мое предназначение. Я никогда не сдаюсь», – заявил форвард « ».

«Очень сильно недооценен!!» – прокомментировал слова разыгрывающий «Маверикс» в сети X.

«Даллас» ведет 3-2 в серии первого раунда плей-офф против « ».