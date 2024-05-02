Деррик Джонс: «Меня не взяли на драфте, но я пробился туда, где не должен был оказаться»

Теги Даллас Клипперс Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Лука Дончич Деррик Джонс Баскетбол

Форвард «Далласа» Деррик Джонс стал ключевым игроком основного состава.

«Когда я пришел в состав «Маверикс» прошлым летом, тренер Джейсон Кидд сказал, что мне придется побороться за место в составе. Я ответил, что это не станет проблемой. 

Меня не взяли на драфте, но я пробился туда, где не должен был оказаться. В нынешний состав. Сражался за место в ротации и буду продолжать до самой смерти. Это мое предназначение. Я никогда не сдаюсь», – заявил форвард «Далласа».

«Очень сильно недооценен!!» – прокомментировал слова Джонса разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич в сети X.

«Даллас» ведет 3-2 в серии первого раунда плей-офф против «Клипперс».

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1 комментарий
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Будущую зарплату этим сезоном Деррик, конечно, прилично себе наработал. В защите очень хорош, и в атаке не бесполезен.
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