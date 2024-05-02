Кендрик Перкинс: «Пол Джордж и Джеймс Харден – самые непредсказуемые игроки в лиге»

Кендрик Перкинс удивился игре Пола Джорджа и Джеймса Хардена в пятом матче.

Две звезды «Клипперс» вместе набрали 22 очка и уступили «Далласу» со счетом 93:123 (2-3).

На счету форварда Пола Джорджа 15 очков, 11 подборов и 4 передачи при 4 из 13 с игры, 2 из 6 трехочковых и 5 из 6 штрафных.

Защитник Джеймс Харден набрал 7 очков, 4 подбора и 7 передач при 2 из 12 с игры, 1 из 7 трехочковых, 2 из 2 штрафных и 4 потерях.

«Джордж и Харден – самые непредсказуемые игроки в лиге. Странно, как они могут временами выглядеть незаинтересованными в происходящем на площадке, как будто им плевать», – написал Перкинс в сети X.