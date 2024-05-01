«Бакс» стали 1-й командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух лучших снайперов в регулярке

«Милуоки» справился с «Индианой» в 5-м матче.

«Бакс» стали первой командой в истории , которая победила в плей-офф без двух самых результативных игроков в регулярном чемпионате.

пропустил встречу из-за повреждения мышцы голени, беспокоит ахиллово сухожилие.

« » обыграл дома «Индиану» со счетом 115:92 и сократил отставание в серии (2-3).

Крис Миддлтон набрал 29 очков, 12 подборов и 5 передач, Бобби Портис – 29 очков и 10 подборов.