«Бакс» стали 1-й командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух лучших снайперов в регулярке
«Милуоки» справился с «Индианой» в 5-м матче.
«Бакс» стали первой командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух самых результативных игроков в регулярном чемпионате.
Яннис Адетокумбо пропустил встречу из-за повреждения мышцы голени, Дэмиана Лилларда беспокоит ахиллово сухожилие.
«Милуоки» обыграл дома «Индиану» со счетом 115:92 и сократил отставание в серии (2-3).
Крис Миддлтон набрал 29 очков, 12 подборов и 5 передач, Бобби Портис – 29 очков и 10 подборов.