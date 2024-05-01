«Бакс» стали 1-й командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух лучших снайперов в регулярке

Теги Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Милуоки» справился с «Индианой» в 5-м матче.

«Бакс» стали первой командой в истории НБА, которая победила в плей-офф без двух самых результативных игроков в регулярном чемпионате.

Яннис Адетокумбо пропустил встречу из-за повреждения мышцы голени, Дэмиана Лилларда беспокоит ахиллово сухожилие. 

«Милуоки» обыграл дома «Индиану» со счетом 115:92 и сократил отставание в серии (2-3).

Крис Миддлтон набрал 29 очков, 12 подборов и 5 передач, Бобби Портис – 29 очков и 10 подборов.

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5 комментариев
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Может Риверсу условный Шарлотт , Бруклин возглавить , когда команда без выраженных звезд , может бороться . Как он и показывал с ЛАК с Беверли и Уильямсом
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Как обычно Миддлтон отдувается за всех
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Гений Риверса!
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Док заткнул всех скептиков его тренерского таланта
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Миддлтон супер.Его из за Яниса недооценивают многие.
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