Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард рискуют пропустить 5-й матч против «Индианы»

«Бакс» с высокой вероятностью проведут 5-й матч серии с «Пэйсерс» без лидеров.

Звездные Яннис Адетокумбо и , как ожидается, не примут участие в игре из-за травм.

« » уступает «Индиане» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-3. Пятый матч состоится сегодня на площадке «оленей».

Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.

Как отмечает инсайдер Шэмс Чарания, у обоих игроков неприятные мышечные травмы, которые создают риск более серьезных повреждений в случае форсированного возвращения в строй.