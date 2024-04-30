Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард рискуют пропустить 5-й матч против «Индианы»

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Баскетбол

«Бакс» с высокой вероятностью проведут 5-й матч серии с «Пэйсерс» без лидеров.

Звездные Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард, как ожидается, не примут участие в игре из-за травм.

«Милуоки» уступает «Индиане» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-3. Пятый матч состоится сегодня на площадке «оленей».

Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.

Как отмечает инсайдер Шэмс Чарания, у обоих игроков неприятные мышечные травмы, которые создают риск более серьезных повреждений в случае форсированного возвращения в строй.

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10 комментариев
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Они не рискуют. Риском было бы выйти на площадку и все равно проиграть Индиане
+7
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+6
Ответ Stan WarHammer
Ну, в этой серии все ясно. Что занятно, сами же себе Индиану в противники и выбрали. Нью-Йорк - Индиана - хороший полуфинал конференции будет. Главное, чтоб не переубивали друг друга до финала, а то Селтикс и так зеленый свет горит в следующем раунде.
Не знаю что такого хорошего вы там усмотрели, там попахивает выносом Индианы в одну калитку, Никс переедут их как бронепоезд Феррари
+5
-1
+4
Ну, в этой серии все ясно. Что занятно, сами же себе Индиану в противники и выбрали. Нью-Йорк - Индиана - хороший полуфинал конференции будет. Главное, чтоб не переубивали друг друга до финала, а то Селтикс и так зеленый свет горит в следующем раунде.
+2
0
+2
А может Чок Риверс сделает обратный финт?
Обычно он сливает с 3-1, а тут может возьмет с 1-3.
+2
0
+2
Ну чтож, увидимся с Милуоки в следующем сезоне
+1
0
+1
Док рискует остаться в Милуоки ещё на год
+1
0
+1
Рискует Милуоки
0
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Лиллард - это баскетбольный Кейн
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Лиллард - это баскетбольный Кейн
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0
Ответ Столичный Чел
А может Чок Риверс сделает обратный финт? Обычно он сливает с 3-1, а тут может возьмет с 1-3.
тогда его из топ-15 олтайм переставят в топ-10
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