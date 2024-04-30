Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард рискуют пропустить 5-й матч против «Индианы»
«Бакс» с высокой вероятностью проведут 5-й матч серии с «Пэйсерс» без лидеров.
Звездные Яннис Адетокумбо и Дэмиан Лиллард, как ожидается, не примут участие в игре из-за травм.
«Милуоки» уступает «Индиане» в серии первого раунда плей-офф со счетом 1-3. Пятый матч состоится сегодня на площадке «оленей».
Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.
Как отмечает инсайдер Шэмс Чарания, у обоих игроков неприятные мышечные травмы, которые создают риск более серьезных повреждений в случае форсированного возвращения в строй.
Обычно он сливает с 3-1, а тут может возьмет с 1-3.