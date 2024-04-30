«Испугались». Леброн Джеймс сделал резкое движение в сторону болельщиков «Денвера»

Теги происшествия Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео болельщики судьи НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс вступил в перепалку с болельщиками «Наггетс».

В паузе пятого матча серии лидер «Лейкерс» выразил недовольство судейством: «Судьи просто ужасны».

Зрительница из первого ряда возразила: «Ты чертов нытик».

Проходя мимо, 39-летний баскетболист сделал резкий выпад в сторону поклонников «Денвера». Чуть позже он продемонстрировал, как они в испуге отклонились назад: «Напугались».

«Денвер» победил 108:106 и выиграл серию (4-1).

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10 комментариев
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А какое резкое движение Леброн сделал в подтрибунку после окончания матча, просто загляденье!
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Ачивка на PS5 : Вы разозлили деда
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Оба процитировали комментарии со спортс.ру
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Ответ Курье Хамес
Комментарий скрыт
Понторезить можно только ему ?
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+2
ЛеБрон красава.
Вылет по делу, но Дед все равно легенда.
Жаль осталось ему 1-2 сезона, а дальше видимо будет умственно отсталый Эдвардс.
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У него мог быть пистолет, поэтому и испугались.
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Испугались что песком засыпет весь первый ряд
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