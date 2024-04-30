«Испугались». Леброн Джеймс сделал резкое движение в сторону болельщиков «Денвера»
Леброн Джеймс вступил в перепалку с болельщиками «Наггетс».
В паузе пятого матча серии лидер «Лейкерс» выразил недовольство судейством: «Судьи просто ужасны».
Зрительница из первого ряда возразила: «Ты чертов нытик».
Проходя мимо, 39-летний баскетболист сделал резкий выпад в сторону поклонников «Денвера». Чуть позже он продемонстрировал, как они в испуге отклонились назад: «Напугались».
«Денвер» победил 108:106 и выиграл серию (4-1).
Вылет по делу, но Дед все равно легенда.
Жаль осталось ему 1-2 сезона, а дальше видимо будет умственно отсталый Эдвардс.