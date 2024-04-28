Леброн Джеймс был разъярен тем, что Дарвин Хэм не оспорил владение мячом после ухода в аут
Леброн Джеймс требовал челленджа после вылета мяча в аут.
В четвертой четверти матча с «Денвером» Джеймс прервал атаку соперников, выбив мяч за пределы поля. «Наггетс» получили владение, но форвард «Лейкерс» был уверен, что последним мяча коснулся игрок «Денвера».
Джеймс был взбешен отсутствием челленджа со стороны своей скамейки и некоторое время не мог успокоиться, не участвовав в защите в последующем розыгрыше.