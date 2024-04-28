Леброн Джеймс был разъярен тем, что Дарвин Хэм не оспорил владение мячом после ухода в аут

Леброн Джеймс требовал челленджа после вылета мяча в аут.

В четвертой четверти матча с «Денвером» Джеймс прервал атаку соперников, выбив мяч за пределы поля. «Наггетс» получили владение, но форвард « » был уверен, что последним мяча коснулся игрок « ».

был взбешен отсутствием челленджа со стороны своей скамейки и некоторое время не мог успокоиться, не участвовав в защите в последующем розыгрыше.