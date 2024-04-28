Леброн Джеймс был разъярен тем, что Дарвин Хэм не оспорил владение мячом после ухода в аут

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс требовал челленджа после вылета мяча в аут.

В четвертой четверти матча с «Денвером» Джеймс прервал атаку соперников, выбив мяч за пределы поля. «Наггетс» получили владение, но форвард «Лейкерс» был уверен, что последним мяча коснулся игрок «Денвера».

Джеймс был взбешен отсутствием челленджа со стороны своей скамейки и некоторое время не мог успокоиться, не участвовав в защите в последующем розыгрыше.

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4 комментария
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Ответ Erge14
Похоже летом будут выбирать между тренерским штабом и звездными игроками
хэм типа такой ценный тренер? прям все команды за него бьются 😆
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Стоило ещё и втащить Хэму. Надеюсь избиение статуй не преступление....
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