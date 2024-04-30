Джамал Мюррэй набрал 32 очка и 7 передач в 5-м матче с «Лейкерс»

Джамал Мюррэй стал главным героем 5-го матча серии с «Лейкерс» (108:106, 4-1).

Разыгрывающий « » набрал 32 очка, 3 подбора, 7 передач и 1 перехват.

За 41 минуту реализовал 13 из 28 с игры, включая 5 из 10 из-за дуги. Он стал автором победного попадания на последних секундах.