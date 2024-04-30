Джамал Мюррэй набрал 32 очка и 7 передач в 5-м матче с «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА Баскетбол - видео НБА плей-офф Джамал Мюррэй Баскетбол

Джамал Мюррэй стал главным героем 5-го матча серии с «Лейкерс» (108:106, 4-1).

Разыгрывающий «Денвера» набрал 32 очка, 3 подбора, 7 передач и 1 перехват.

За 41 минуту Мюррэй реализовал 13 из 28 с игры, включая 5 из 10 из-за дуги. Он стал автором победного попадания на последних секундах.

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4 комментария
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Джамал красачик, но Портер сегодня тоже в нужное время тянул прилично. Никола по ощущениям провалил матч сегодня, но открываешь стату, а там 25+20+9 на 0 штрафных. К примеру Ривз пробил как весь Денвер 😮
+4
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+4
Ответ Илья Петров
Джамал красачик, но Портер сегодня тоже в нужное время тянул прилично. Никола по ощущениям провалил матч сегодня, но открываешь стату, а там 25+20+9 на 0 штрафных. К примеру Ривз пробил как весь Денвер 😮
да, чисто по просмотру, не глядя на цифры, есть соблазн игру Йокича провальной назвать. Планку совсем задрал он для оценки себя
+3
0
+3
Ответ Илья Петров
Джамал красачик, но Портер сегодня тоже в нужное время тянул прилично. Никола по ощущениям провалил матч сегодня, но открываешь стату, а там 25+20+9 на 0 штрафных. К примеру Ривз пробил как весь Денвер 😮
Да, Портер здорово в этом плей-офф играет. В регулярке очень нестабилен, а здесь молодцом.
Ну а Джамал в очередной раз доказывает что именно в плей-офф на него можно положиться. А сегодня он ещё и хромал-тем ценнее его вклад.
Спасибо парням за игру!
+1
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Отец Леброна Джеймса
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