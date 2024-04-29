Лука Дончич: «Подвожу Кайри. Я должен больше ему помогать»

Теги Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич взял на себя вину за неудачу «Далласа» в 4-м матче.

«Мэверикс» в воскресенье уступили «Клипперс» со счетом 111:116, 2-2.

Ирвинг набрал 40 очков. У Дончича 29 очков, 10 подборов и 10 передач, но 10 из 24 с игры (1 из 9 из-за дуги).

«Я должен больше ему помогать. Подвожу его, а должен показывать свою игру. Больше ему помогать. Кайри отдает всего себя, он на протяжении всей серии очень хорош.

Состояние колена? Да, это мешает, но это не оправдание. Вышел на площадку немного вялым. Я должен быть лучше», – заявил словенец.

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13 комментариев
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Это хорошо когда лидер регулярки знает кто лидер в плей-оффе
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.У Луки это четвертый трипл в ПО. И все с ЛАК: 2 матч выиграл, 2 проиграл.
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Может ещё хоть кто-нибудь из команды поможет лидерам?
Центровые так вааще плей-офф проваливают
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Ответ Bunyod Turgunov
Это хорошо когда лидер регулярки знает кто лидер в плей-оффе
весь сезон наблюдал как словно ребёнок Лука радуется удачным действиям Кайри.
Видно что даже по человечески сдружились
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Ответ Vagant
.У Луки это четвертый трипл в ПО. И все с ЛАК: 2 матч выиграл, 2 проиграл.
Логично. У него так сложилось что большая часть матчей в по он провел как раз против лак.
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Да проиграли-то по сути из-за космических 60+% трёх у ЛАК и все равно свели все к клатчу в конце
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Кайри вчера очередной раз доказал что он самый талантливый игрок на сегодняшний момент, то что он вчера вытворял это что-то невероятное
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Ответ mike2000
Только у Луки +10 за матч А у Кайри -5
очередное доказательство того, что +- мусорная стата, которая ничего общего с реальностью не имеет
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Ответ kettu
Да проиграли-то по сути из-за космических 60+% трёх у ЛАК и все равно свели все к клатчу в конце
Проиграли из-за флоутеров бороды в конце
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