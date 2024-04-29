Лука Дончич: «Подвожу Кайри. Я должен больше ему помогать»

Лука Дончич взял на себя вину за неудачу «Далласа» в 4-м матче.

«Мэверикс» в воскресенье уступили « » со счетом 111:116, 2-2.

набрал 40 очков. У Дончича 29 очков, 10 подборов и 10 передач, но 10 из 24 с игры (1 из 9 из-за дуги).

«Я должен больше ему помогать. Подвожу его, а должен показывать свою игру. Больше ему помогать. Кайри отдает всего себя, он на протяжении всей серии очень хорош.

Состояние колена? Да, это мешает, но это не оправдание. Вышел на площадку немного вялым. Я должен быть лучше», – заявил словенец.