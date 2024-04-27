Лука Дончич травмировал колено, но доиграл 3-ю встречу с «Клипперс». Словенец надеется избежать пропуска матчей

Лука Дончич травмировал колено.

Разыгрывающий « » повредил коленный сустав в первой четверти третьего матча серии с « » (101:90, 2-1), но доиграл матч до конца.

«Сейчас все не очень хорошо. Почувствовал что-то неладное еще до того, как получил удар. Сейчас очень больно, посмотрим, что скажут завтра.

Вы меня знаете, я в любом случае попытаюсь играть дальше», – заявил словенец.

В активе 22 очка, 10 подборов и 9 передач.