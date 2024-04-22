Яннис Адетокумбо пропустит несколько игр в серии с «Индианой»

Яннис Адетокумбо предположительно вернется в течение двух недель.

« занимается на площадке. Но в основном бросает с места. Пока он не может прыгать в полную силу. По ожиданиям команды, Яннис пропустит несколько игр в серии с «Индианой».

Восстановление должно было занять 2-4 недели. Во вторник пройдут две первые. Так что его возвращение ожидается через неделю или две. Игра Лилларда позволяет им отсрочить возвращение Янниса на паркет. Чем дальше они зайдут, тем более здоровым он сможет войти в игру», – рассказал инсайдер .

«Бакс» одержали победу в первом матче с «Пэйсерс» (109:94) благодаря успешной игре разыгрывающего .