Паскаль Сиакам и Дэмиан Лиллард вошли в тройку лучших в истории НБА по количеству очков в первых двух играх плей-офф за новую команду
Паскаль Сиакам («Индиана») и Дэмиан Лиллард («Милуоки») были близки к рекорду НБА.
Оба игрока вошли в тройку лучших в истории НБА по количеству очков, набранных в первых двух матчах плей-офф за новую команду.
Рекорд по этому показателю принадлежит Шакилу О’Нилу, который в 1997 году набрал 76 очков в первых двух играх плей-офф за «Лейкерс»
Сиакам набрал 73 очка в первых двух матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки» и занял второе место. Лиллард отметился 69 очками и расположился на третьей строчке.
Счет в серии после двух матчей – 1-1.