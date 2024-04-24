Паскаль Сиакам и Дэмиан Лиллард вошли в тройку лучших в истории НБА по количеству очков в первых двух играх плей-офф за новую команду

Теги Индиана Шакил О′Нил Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Паскаль Сиакам Баскетбол

Паскаль Сиакам («Индиана») и Дэмиан Лиллард («Милуоки») были близки к рекорду НБА.

Оба игрока вошли в тройку лучших в истории НБА по количеству очков, набранных в первых двух матчах плей-офф за новую команду.

Рекорд по этому показателю принадлежит Шакилу О’Нилу, который в 1997 году набрал 76 очков в первых двух играх плей-офф за «Лейкерс»

Сиакам набрал 73 очка в первых двух матча серии первого раунда плей-офф против «Милуоки» и занял второе место. Лиллард отметился 69 очками и расположился на третьей строчке.

Счет в серии после двух матчей – 1-1.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий