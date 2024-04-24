Паскаль Сиакам и Дэмиан Лиллард вошли в тройку лучших в истории НБА по количеству очков в первых двух играх плей-офф за новую команду

Паскаль Сиакам («Индиана») и Дэмиан Лиллард («Милуоки») были близки к рекорду НБА.

Оба игрока вошли в тройку лучших в истории по количеству очков, набранных в первых двух матчах плей-офф за новую команду.

Рекорд по этому показателю принадлежит Шакилу О’ , который в 1997 году набрал 76 очков в первых двух играх плей-офф за «Лейкерс»

набрал 73 очка в первых двух матча серии первого раунда плей-офф против « » и занял второе место. Лиллард отметился 69 очками и расположился на третьей строчке.

Счет в серии после двух матчей – 1-1.