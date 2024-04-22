Чендлер Парсонс: «Вот для чего «Бакс» взяли Дэмиана Лилларда»

Чендлер Парсонс оказался впечатлен игрой Дэмиана Лилларда в матче с «Индианой».

«Бакс» выиграли первую игру серии с «Пэйсерс» со счетом 109:94. Разыгрывающий « » набрал 35 очков, все в первой половине встречи.

«Дэйм выглядел голодным до побед, агрессивным, показал одно из лучших выступлений на отрезке в половину матча, которое я видел.

Вот для чего «Бакс» взяли его. Как бы ни был хорош , что бы он ни показывал в защите, он не может сделать нечто подобное. Немногие могут.

Я рад, что Дэйм вернулся в плей-офф, его там не хватало. Я был на Коачелле с ним в прошлом году и рад что его не было в этот раз», – посмеялся в подкасте Run It Back.