Чендлер Парсонс: «Вот для чего «Бакс» взяли Дэмиана Лилларда»

Теги Индиана Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Чендлер Парсонс Дэмиан Лиллард Баскетбол

Чендлер Парсонс оказался впечатлен игрой Дэмиана Лилларда в матче с «Индианой».

«Бакс» выиграли первую игру серии с «Пэйсерс» со счетом 109:94. Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард набрал 35 очков, все в первой половине встречи.

«Дэйм выглядел голодным до побед, агрессивным, показал одно из лучших выступлений на отрезке в половину матча, которое я видел.

Вот для чего «Бакс» взяли его. Как бы ни был хорош Дрю Холидэй, что бы он ни показывал в защите, он не может сделать нечто подобное. Немногие могут.

Я рад, что Дэйм вернулся в плей-офф, его там не хватало. Я был на Коачелле с ним в прошлом году и рад что его не было в этот раз», – посмеялся Парсонс в подкасте Run It Back.

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2 комментария
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если бы Лиллард пришёл на смену мёртвому Мидлтону, то вопросов бы не было
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Посмотрим как это будет выглядеть с командами повыше уровнем
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