Док Риверс: «Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом»

Док Риверс рассказал о состоянии Дэмиана Лилларда.

Разыгрывающий « » травмировал левую ногу в первой четверти третьего матча серии с «Индианой» (118:121 ОТ, 1-2), но доиграл до конца.

«Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом. Скоро узнаем больше.

Дэйму было очень сложно. В овертайме он подошел и сказал: «Я буду приманкой. Просто не могу резко двигаться». Но само его присутствие было важным для нас», – заявил главный тренер «Бакс».

набрал 28 очков при 6 из 20 с игры, а также 8 передач и 3 перехвата за 45 минут.