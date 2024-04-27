Док Риверс: «Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом»
Док Риверс рассказал о состоянии Дэмиана Лилларда.
Разыгрывающий «Милуоки» травмировал левую ногу в первой четверти третьего матча серии с «Индианой» (118:121 ОТ, 1-2), но доиграл до конца.
«Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом. Скоро узнаем больше.
Дэйму было очень сложно. В овертайме он подошел и сказал: «Я буду приманкой. Просто не могу резко двигаться». Но само его присутствие было важным для нас», – заявил главный тренер «Бакс».
Лиллард набрал 28 очков при 6 из 20 с игры, а также 8 передач и 3 перехвата за 45 минут.
И кстати, сложно было ожидать от Дейма сиюминутного прорыва, учитывая:
1) он переехал физически из места, где прожил много лет, из организации, в которой всех знал и был лидером;
2) он расстался с супругой.
Чисто по человечески понимаю его проблемы с адаптацией, и жду хорошего следующего сезона.