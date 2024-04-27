Док Риверс: «Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом»

Теги травмы Док Риверс Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Баскетбол

Док Риверс рассказал о состоянии Дэмиана Лилларда.

Разыгрывающий «Милуоки» травмировал левую ногу в первой четверти третьего матча серии с «Индианой» (118:121 ОТ, 1-2), но доиграл до конца.

«Кажется, у Лилларда снова проблемы с ахиллом. Скоро узнаем больше.

Дэйму было очень сложно. В овертайме он подошел и сказал: «Я буду приманкой. Просто не могу резко двигаться». Но само его присутствие было важным для нас», – заявил главный тренер «Бакс».

Лиллард набрал 28 очков при 6 из 20 с игры, а также 8 передач и 3 перехвата за 45 минут.

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну камон…
+1
0
+1
Ну, Дэйм вчера сильно подвернул ногу вначале матча, тем не менее несколько важных трех а клатче он забил, увы этого оказалось мало.
0
0
0
Будет ли требовать обмен Яннис в межсезонье? 🤔🤔🤔🤔
0
0
0
Надеюсь Грек сыграет в нынешнем плей-офф
0
0
0
Летснотгоу
0
0
0
Ответ DaniZero
Лиллард сразу как то сдал в Бакс, Янис ждал подмоги, а подмога наверное будет в лице Тонасиса
Только почему то в решающий момент не играет Яннис, а не Лиллард.
И кстати, сложно было ожидать от Дейма сиюминутного прорыва, учитывая:
1) он переехал физически из места, где прожил много лет, из организации, в которой всех знал и был лидером;
2) он расстался с супругой.
Чисто по человечески понимаю его проблемы с адаптацией, и жду хорошего следующего сезона.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий