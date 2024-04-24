НБА подтвердила два незафиксированных нарушения на Макси и пропущенный запрос на тайм-аут от Нерса

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА судьи НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джош Харт Ник Нерс Донте Дивинченцо Джейлен Брансон Тайриз Макси Баскетбол

НБА выпустила отчет по судейству в последние 2 минуты игры «Никс» – «Сиксерс».

Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на Тайризе Макси (Джейлен Брансон схватил его за майку перед получением, Джош Харт толкнул в спину после ввода мяча в игру) на последней минуте второго матча серии между командами. Судьи также проигнорировали один запрос на тайм-аут от главного тренера «Филадельфии» Ника Нерса. Второй запрос признан недействительным, так как Макси уже не контролировал мяч в тот момент. 

Потеря Макси привела к 3-очковому Донте Дивинченцо, который вывел «Нью-Йорк» вперед на «+1» и в итоге помог команде одержать вторую победу в серии (2-0).

Также судьями пропущены фол Джоэла Эмбиида на Дивинченцо за несколько мгновений до точного дальнего броска Брансона и нарушение правила 3 секунд в защите со стороны форварда «Никс» О Джи Ануноби за минуту до финальной сирены.

Несмотря на признанные ошибки, концовка матча не будет переиграна.

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14 комментариев
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А как простите судья может не заметить запрос на тайм-аут, если только специально не прикинуться слепым?
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P.S. Несмотря на признанные ошибки, концовка матча не будет переиграна, а судьи не будут наказаны, получат назначения на следующие матчи и получат премию за работу
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а смысл тогда было выпускать этот отчет, если это ни на что не влияет?
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В целом НБА подтвердила то, что написали и сказали эксперты накануне. Филадельфию банально засудили в Нью-Йорке. Причем, крепко так засудили. Даже единственная ошибка в пользу 76-х, все равно сыграла на руку Никс. Эмбиид должен был получить фол, а хозяева вместо точного трехочкового 2 штрафных. Дурацкое правило, но в НБА действует довольно давно, и в клатчах многие им пользуются. Добавлю, что оно все не отменяет того, что Нью-Йорку надо было ошибки дополнительно конвертировать в свои очки. Судьи дали шанс. Но все решающие трехи парни положили сами. Получилось красиво. Но лучше победитель будет определиться по спортивному принципу, а не посылкой "мы хотим зрелище".
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Ответ Rodbert
а смысл тогда было выпускать этот отчет, если это ни на что не влияет?
Теперь нам, болелам Филы, после серии, как бы она не закончилась, можно говорить в сторону Никс - что мол им судьи помогали. Факт. Очевидный.

Оправдание для тренеров, игроков, кто-то не лишится работы - посмотрите что они натворили! мы не виноваты! это всё судьи!

После вылета в серии Нерс может заявить на прессухе в духе Риверса: "Мы отлично поработали, но вспомните, что с нами сделали судьи во втором матче серии..."
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Ответ evgen98
Если серию всё таки удастся выиграть, Нерс вообще может высказаться типа: "Против нас играла команда Нью-Йорк Никс и бригада арбитров... но мы выстояли! не сломались!"
Удачи вам конечно, но сложно будет выиграть когда твои таймауты игнорят и судят не в твою пользу.
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Ответ Rodbert
а смысл тогда было выпускать этот отчет, если это ни на что не влияет?
Ну типа НБА не виновата, судьи независимы и допускают ошибки:)
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Ответ Rodbert
Так вот для кого отчет? Понятно.
Если серию всё таки удастся выиграть, Нерс вообще может высказаться типа: "Против нас играла команда Нью-Йорк Никс и бригада арбитров... но мы выстояли! не сломались!"
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+1
Ответ Rodbert
Удачи вам конечно, но сложно будет выиграть когда твои таймауты игнорят и судят не в твою пользу.
Спасибо за пожелание. Но думаю, что после этого отчета судьи задумаются и станут (будут стараться по крайней мере) судить честно.
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Ответ carmelo hot sause
Лига разбирала только судейство в концовке по запросу Филы. Если за весь матч посмотреть, то там сразу всё выровняется за счёт липовых свистков на Эмбииде и Лаури
Никто ничего специально не разбирал. Это был обычный отчет о судейских решениях в последние 2 минуты встречи. Он делается для каждого матча. Просто не всегда все ошибки настолько очевидны. Там накануне спортивный голос Америки Стивен Эй Смит (по совместительству самый высокооплачиваемый комментатор), довольно нейтральный журналист кстати, уже прошелся по арбитрам на этот счет. Мы тут, собственно, не за Филадельфию против Нью-Йорка. А за справедливость.
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Хотелось бы посмотреть подробный отчет по фолам на Эмбииде у меня большие сомнения , что Филадельфию засудили.
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Ответ evgen98
Теперь нам, болелам Филы, после серии, как бы она не закончилась, можно говорить в сторону Никс - что мол им судьи помогали. Факт. Очевидный. Оправдание для тренеров, игроков, кто-то не лишится работы - посмотрите что они натворили! мы не виноваты! это всё судьи! После вылета в серии Нерс может заявить на прессухе в духе Риверса: "Мы отлично поработали, но вспомните, что с нами сделали судьи во втором матче серии..."
Так вот для кого отчет? Понятно.
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Ответ Rodbert
а смысл тогда было выпускать этот отчет, если это ни на что не влияет?
типа готовьтесь к помощи судей хозяевам в Филадельфии :)
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Ответ Rodbert
Удачи вам конечно, но сложно будет выиграть когда твои таймауты игнорят и судят не в твою пользу.
Лига разбирала только судейство в концовке по запросу Филы. Если за весь матч посмотреть, то там сразу всё выровняется за счёт липовых свистков на Эмбииде и Лаури
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