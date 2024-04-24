НБА подтвердила два незафиксированных нарушения на Макси и пропущенный запрос на тайм-аут от Нерса
НБА выпустила отчет по судейству в последние 2 минуты игры «Никс» – «Сиксерс».
Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на Тайризе Макси (Джейлен Брансон схватил его за майку перед получением, Джош Харт толкнул в спину после ввода мяча в игру) на последней минуте второго матча серии между командами. Судьи также проигнорировали один запрос на тайм-аут от главного тренера «Филадельфии» Ника Нерса. Второй запрос признан недействительным, так как Макси уже не контролировал мяч в тот момент.
Потеря Макси привела к 3-очковому Донте Дивинченцо, который вывел «Нью-Йорк» вперед на «+1» и в итоге помог команде одержать вторую победу в серии (2-0).
Также судьями пропущены фол Джоэла Эмбиида на Дивинченцо за несколько мгновений до точного дальнего броска Брансона и нарушение правила 3 секунд в защите со стороны форварда «Никс» О Джи Ануноби за минуту до финальной сирены.
Несмотря на признанные ошибки, концовка матча не будет переиграна.
Оправдание для тренеров, игроков, кто-то не лишится работы - посмотрите что они натворили! мы не виноваты! это всё судьи!
После вылета в серии Нерс может заявить на прессухе в духе Риверса: "Мы отлично поработали, но вспомните, что с нами сделали судьи во втором матче серии..."