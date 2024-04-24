НБА подтвердила два незафиксированных нарушения на Макси и пропущенный запрос на тайм-аут от Нерса

НБА выпустила отчет по судейству в последние 2 минуты игры «Никс» – «Сиксерс».

Лига подтвердила два незафиксированных нарушения на ( схватил его за майку перед получением, толкнул в спину после ввода мяча в игру) на последней минуте второго матча серии между командами. Судьи также проигнорировали один запрос на тайм-аут от главного тренера «Филадельфии» Ника Нерса. Второй запрос признан недействительным, так как Макси уже не контролировал мяч в тот момент.

Потеря Макси привела к 3-очковому , который вывел « » вперед на «+1» и в итоге помог команде одержать вторую победу в серии (2-0).

Также судьями пропущены фол Джоэла Эмбиида на Дивинченцо за несколько мгновений до точного дальнего броска Брансона и нарушение правила 3 секунд в защите со стороны форварда «Никс» О Джи Ануноби за минуту до финальной сирены.

Несмотря на признанные ошибки, концовка матча не будет переиграна.