В НБА сложилось «негативное или пессимистичное» мнение о Далтоне Кнехте

Игра форварда «Лейкерс» вызывает сомнения в лиге.

Как сообщил инсайдер Йован Буха, скептицизм относится к прогрессу Кнехта, особенно в части принятия решений и общего понимания игры.

«Я разговаривал со скаутом на предсезонном матче «Лейкерс» – «Мэверикс», скаутом другой команды, и он как раз говорил о проблемах Далтона. С точки зрения принятия решений и скорости мышления, особого прогресса там не наблюдается, и это по-прежнему остается той областью его игры, где он просто не видит, что нужно делать на обеих сторонах площадки.

Конечно, он более развит в атаке, но этот скаут выражал большой скептицизм. Это всего лишь мнение одного человека, но я уже говорил это раньше: каждый раз, когда я обсуждаю Далтона с кем-то за пределами «Лейкерс», разговор, как правило, носит относительно негативный или пессимистичный характер», – рассказал Буха.

В прошлом сезоне «Лейкерс» хотели отправить Далтона Кнехта в «Шарлотт» в обмен на Марка Уильямса, но сделка развалилась из-за плохих результатов медосмотра центрового.

Показатели форварда «озерников» в дебютном сезоне составили 9,1 очка (46,1% с игры, 37,6% из-за дуги) и 2,8 подбора за 19,2 минуты на паркете в среднем.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9158 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Йована Бухи
