Кайл Лаури о защите «Филадельфии»: «Когда ты закрываешь для противника определенные возможности, ты предоставляешь ему другие»

Теги Кайл Лаури Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Джош Харт Баскетбол

Кайл Лаури оценил вклад защитника Джоша Харта в победу «Нью-Йорка».

«Джош Харт здорово справился со своей задачей и забросил три трешки в четвертой четверти. Он профессионал с большим опытом, работает над своими умениями. У нас был план на игру, но он реализовал эти броски. Нужно понимать, когда ты закрываешь для противника определенные возможности, ты предоставляешь ему другие. Джоэл Эмбиид защищал краску, нам нужно быстрее перестраиваться, чтобы плотнее закрывать Харта», – объяснил защитник «Филадельфии».

Джош Харт набрал 22 очка, реализовав 5 из 12 с игры и 4 из 8 из-за дуги.

«Никс» победили «Сиксерс» со счетом 111:104.

 

 

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5 комментариев
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Между тем сам Кайл был неплох не только в защите, но и в скоринге. Очень важное подписание. У них с Батюмом коленки не трясутся в важных матчах, как у Табайаса к примеру.
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Харт вчера был хорош !!! И на трешке и как-то умудрялся с Эмбиидом тягаться под кольцом
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Философская мысль от Кайла
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план был норм. Макбрайд сыграл игру жизни, Харт потащил. такого не может быть много и подряд, но вторая игра для Филы важнейшая)
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Ответ evgen98
Между тем сам Кайл был неплох не только в защите, но и в скоринге. Очень важное подписание. У них с Батюмом коленки не трясутся в важных матчах, как у Табайаса к примеру.
Это у кавая не трясутся
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