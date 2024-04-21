Кайл Лаури о защите «Филадельфии»: «Когда ты закрываешь для противника определенные возможности, ты предоставляешь ему другие»

Кайл Лаури оценил вклад защитника Джоша Харта в победу «Нью-Йорка».

« здорово справился со своей задачей и забросил три трешки в четвертой четверти. Он профессионал с большим опытом, работает над своими умениями. У нас был план на игру, но он реализовал эти броски. Нужно понимать, когда ты закрываешь для противника определенные возможности, ты предоставляешь ему другие. защищал краску, нам нужно быстрее перестраиваться, чтобы плотнее закрывать Харта», – объяснил защитник «Филадельфии».

Джош Харт набрал 22 очка, реализовав 5 из 12 с игры и 4 из 8 из-за дуги.

«Никс» победили «Сиксерс» со счетом 111:104.