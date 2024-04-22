Баскетболисты НБА хотят играть под руководством Эрика Споэльстры и Грегга Поповича
Анонимный опрос выявил самых популярных тренеров внутри НБА.
Игроки предпочли бы играть за команды под руководством Эрика Споэльстры («Майами») и Грегга Поповича («Сан-Антонио»). Третье место с существенным разрывом оказалось за Стивом Керром («Голден Стэйт»).
Меньше всего баскетболисты стремятся выступать за Тома Тибодо («Нью-Йорк»), имеющего специфическую репутацию в лиге.
«Я староват для его тренировочных сессий», – заявил один из проголосовавших.
«Он заставляет всех играть по 48 минут», – высказался другой комментатор.
Четыре игрока «Никс» вошли в Топ-50 по среднему игровому времени: Джулиус Рэндл (15 место, 35,4 минуты), Джейлен Брансон (16, 35,4 минуты), О Джи Ануноби (35, 34 минуты) и Джош Харт (50, 33,4 минуты).
В тройку наименее популярных также попали Док Риверс («Милуоки») и Монти Уильямс («Детройт»).