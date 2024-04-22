Баскетболисты НБА хотят играть под руководством Эрика Споэльстры и Грегга Поповича

Теги Док Риверс Детройт Голден Стэйт Майами Милуоки Нью-Йорк Сан-Антонио Грегг Попович НБА Стив Керр Эрик Споэльстра Том Тибодо Монти Уильямс Джулиус Рэндл Джош Харт О Джи Ануноби Джейлен Брансон Баскетбол

Анонимный опрос выявил самых популярных тренеров внутри НБА.

Игроки предпочли бы играть за команды под руководством Эрика СпоэльстрыМайами») и Грегга ПоповичаСан-Антонио»). Третье место с существенным разрывом оказалось за Стивом КерромГолден Стэйт»).

Меньше всего баскетболисты стремятся выступать за Тома ТибодоНью-Йорк»), имеющего специфическую репутацию в лиге.

«Я староват для его тренировочных сессий», – заявил один из проголосовавших.

«Он заставляет всех играть по 48 минут», – высказался другой комментатор.

Четыре игрока «Никс» вошли в Топ-50 по среднему игровому времени: Джулиус Рэндл (15 место, 35,4 минуты), Джейлен Брансон (16, 35,4 минуты), О Джи Ануноби (35, 34 минуты) и Джош Харт (50, 33,4 минуты).

В тройку наименее популярных также попали Док Риверс («Милуоки») и Монти Уильямс («Детройт»).

 

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5 комментариев
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Тогда почему не переходят в Сан Антонио?
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Попович знатный мошенник. Общественность до сих пор не выкупила, что старикашка выигрывал за счет Данкана, вокруг которого в начале нулевых даже Док Риверс смог бы построить чемпионскую систему и взять минимум три перстня
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Но не в Майами или Сперс, зачем им эти рынки
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так в Майами вроде как тоже на тренировках жестко гоняют и дисциплина железная, доходящая до абсурда
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Ответ Рассол Уэстбрик
Попович знатный мошенник. Общественность до сих пор не выкупила, что старикашка выигрывал за счет Данкана, вокруг которого в начале нулевых даже Док Риверс смог бы построить чемпионскую систему и взять минимум три перстня
не мог бы, сперс 10ых показывали отличный командный баскетбол и взяли титул даже с Данканом ходящим пешком
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