Баскетболисты НБА хотят играть под руководством Эрика Споэльстры и Грегга Поповича

Анонимный опрос выявил самых популярных тренеров внутри НБА.

Игроки предпочли бы играть за команды под руководством (« ») и (« »). Третье место с существенным разрывом оказалось за (« »).

Меньше всего баскетболисты стремятся выступать за (« »), имеющего специфическую репутацию в лиге.

«Я староват для его тренировочных сессий», – заявил один из проголосовавших.

«Он заставляет всех играть по 48 минут», – высказался другой комментатор.

Четыре игрока «Никс» вошли в Топ-50 по среднему игровому времени: (15 место, 35,4 минуты), (16, 35,4 минуты), О Джи Ануноби (35, 34 минуты) и Джош Харт (50, 33,4 минуты).

В тройку наименее популярных также попали Док Риверс («Милуоки») и Монти Уильямс («Детройт»).