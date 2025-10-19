Велимир Перасович о победе над «Локо»: «Качественная защита поспособствовала верным решениям в нападении»
Главный тренер УНИКСа прокомментировал очередную победу команды.
«Перед матчем мы, вероятно, считались фаворитами. Соперник играл без ряда ключевых игроков, и думаю, это заставило нас так нервничать. Отмечу, что мы совершили несвойственное нам количество потерь.
Однако несмотря на плохую атаку и трудности с открытыми бросками, именно качественная защита поспособствовала верным решениям в нападении. В итоге мы нашли способ забивать и завершили игру в свою пользу», – сказал Велимир Перасович.
УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» со счетом 74:63 в своем третьем домашнем матче сезона. Казанцы остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем чемпионате.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9591 голос
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «УНИКСа»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости