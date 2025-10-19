Велимир Перасович о победе над «Локо»: «Качественная защита поспособствовала верным решениям в нападении»

Главный тренер УНИКСа прокомментировал очередную победу команды.

«Перед матчем мы, вероятно, считались фаворитами. Соперник играл без ряда ключевых игроков, и думаю, это заставило нас так нервничать. Отмечу, что мы совершили несвойственное нам количество потерь.

Однако несмотря на плохую атаку и трудности с открытыми бросками, именно качественная защита поспособствовала верным решениям в нападении. В итоге мы нашли способ забивать и завершили игру в свою пользу», – сказал Велимир Перасович .

УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань » со счетом 74:63 в своем третьем домашнем матче сезона. Казанцы остаются единственной командой, которая еще не проигрывала в текущем чемпионате.