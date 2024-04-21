Джейлен Брансон о «Сиксерс»: «У них была отличная защита. Великолепный план на игру»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Джош Харт Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон высоко оценил защиту «Филадельфии».

«У них была отличная защита. Великолепный план на игру. Мне надо вернуться к планированию нашей стратегии на серию и просто быть лучше.

Я старался не брать в голову свои промахи, потому что знаю, что все выправится. Нельзя зацикливаться на таких провальных отрезках.

Честно говоря, основная причина – это защитные усилия «Сиксерс», – рассказал разыгрывающий «Нью-Йорка».

Брансон набрал 22 очка против «Филадельфии», но реализовал только 30,8% своих бросков, 8 из 26 с игры.

«Черт побери...» – удивился этим цифрам Джош Харт на послематчевой пресс-конференции.

«Нью-Йорк» одержал победу в первом матче серии со счетом 111:104 несмотря на низкий общий процент реализации бросков с игры (39,6%).

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8 комментариев
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Когда скамейка так божит, можешь позволить себе халявить.
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Ночью был красивый баскетбол, особенно Харт со своими трешками был в огне !!!
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Сегодня плохо Джейлен сыграл.Нужно прибавлять.
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Очень преуспели Никс в подборах в нападении: 23 против 9 у Сиксерс. Вот где необходимо усиливать игру Сиксерс. Задавили своей мощью. У Убре прямо из рук сколько раз выхватывали мячи.
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Ответ ARAMIS777
Сегодня плохо Джейлен сыграл.Нужно прибавлять.
Вопрос: зачем его даблтимили в четвертой четверти? В результате остальные Никс бросали суперсвободные трешки, что и решило исход первой игры. и это было не раз и не два, пять или шесть владений Никс
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Новый тренд в этом ПО, все сегодняшние игры вытащили скамеечники, походу теперь они будут определять результат.
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