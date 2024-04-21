Джейлен Брансон о «Сиксерс»: «У них была отличная защита. Великолепный план на игру»

Джейлен Брансон высоко оценил защиту «Филадельфии».

«У них была отличная защита. Великолепный план на игру. Мне надо вернуться к планированию нашей стратегии на серию и просто быть лучше.

Я старался не брать в голову свои промахи, потому что знаю, что все выправится. Нельзя зацикливаться на таких провальных отрезках.

Честно говоря, основная причина – это защитные усилия «Сиксерс», – рассказал разыгрывающий « ».

набрал 22 очка против «Филадельфии», но реализовал только 30,8% своих бросков, 8 из 26 с игры.

«Черт побери...» – удивился этим цифрам на послематчевой пресс-конференции.

«Нью-Йорк» одержал победу в первом матче серии со счетом 111:104 несмотря на низкий общий процент реализации бросков с игры (39,6%).