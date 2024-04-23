Велимир Перасович: «Даже при таких цифрах не испытали серьезных проблем»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Велимир Перасович доволен результатом 1-го матча серии плей-офф против «Самары».

«Первый матч плей-офф всегда трудный, тем более, если ты – победитель регулярного чемпионата. Мы играли против отличной команды с превосходным подбором легионеров, которую возглавляет авторитетный тренер.

Отмечу, что соперники находятся в хорошей форме, ведь они провели больше игр на втором этапе. В то время как с момента нашей последней встречи с ЦСКА прошло 10 дней – это достаточно длительный перерыв.

На мой взгляд, сегодня мы провели не лучшую свою игру. Посмотрите, УНИКС совершил 17 потерь и позволил «Самаре» забрать 13 подборов в нападении. Однако даже при таких цифрах мы не испытали серьезных проблем с исходом противостояния в свою пользу, что является хорошим знаком. Так что, я настроен оптимистично», – сказал главный тренер УНИКСа.

Казанский УНИКС на своей площадке обыграл «Самару» со счетом 83:73 (1-0).

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