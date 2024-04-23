Дражен Анзулович: «Ключевые причины поражения – проблемы с организацией и большое количество ошибок»
Дражен Анзулович назвал причины поражения «Самары» от УНИКСа в 1-м матче серии.
«Поздравляю УНИКС с победой. Вместе с тем, хочу похвалить свою команду за старания и усердие. Сегодня у нас были шансы зацепиться за игру. Однако мы их, к сожалению, не использовали.
Ключевыми причинами нашего поражения стали проблемы с организацией и большое количество ошибок. В конце первой четверти и по ходу второй десятиминутки мы пять раз подряд упустили мяч. По итогам первой половины «Самара» совершила 10 потерь и 17 – по результатам матча. К тому же рассчитывать на успех нам не позволила неорганизованность в третьей четверти», – сказал главный тренер «Самары».