Тайриз Макси – первый игрок в истории НБА, признанный самым прогрессирующим, набирая в среднем 20+ очков в предыдущем сезоне

Теги Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА-2023/24.

Разыгрывающий «Филадельфии» стал первым игроком в истории лиги, который получил эту награду, набирая в среднем 20+ очков за матч в предыдущем сезоне.

В сезоне-2022/23 Макси набирал 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора в среднем за встречу. Показатели нынешнего сезона – 25,8 очка, 6,2 передачи и 3,7 подбора.

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3 комментария
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На самом деле странное решение. Макси в прошлом сезоне сделал скачок в развитии, в этом году он лишь подтвердил это. Плюс у него возросла роль в команде после ухода Хардена. Тот же Коби Уайт более достоин, он реально спрогрессировал очень сильно и во многом неожиданно.
+3
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+2
Ответ Only Nets
На самом деле странное решение. Макси в прошлом сезоне сделал скачок в развитии, в этом году он лишь подтвердил это. Плюс у него возросла роль в команде после ухода Хардена. Тот же Коби Уайт более достоин, он реально спрогрессировал очень сильно и во многом неожиданно.
так и Коби Уайту достались броски ЛаВина. В чём тут особая разница?
+3
-1
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