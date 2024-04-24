Тайриз Макси – первый игрок в истории НБА, признанный самым прогрессирующим, набирая в среднем 20+ очков в предыдущем сезоне

Тайриз Макси признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА-2023/24.

Разыгрывающий «Филадельфии» стал первым игроком в истории лиги, который получил эту награду, набирая в среднем 20+ очков за матч в предыдущем сезоне.

В сезоне-2022/23 набирал 20,3 очка, 3,5 передачи и 2,9 подбора в среднем за встречу. Показатели нынешнего сезона – 25,8 очка, 6,2 передачи и 3,7 подбора.