Тайриз Макси о том, как узнал о награде: «Лежал на диване, смотрел «Игру престолов»

Теги Филадельфия НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси рассказал, как узнал о награде «Самый прогрессирующий игрок года».

«Я лежал на диване и смотрел «Игру престолов». Шла очень хорошая серия. У меня на ноутбуке фоном был включен TNT. Я услышал: «О, Тайриз Макси». Поставил сериал на паузу и дал интервью. Было круто», – рассказал разыгрывающий «Филадельфии».

Макси признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА. Он опередил защитника «Чикаго» Коби Уайта и центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.

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2 комментария
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Битву бастардов, небось, зырил
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какой сезон? какая серия? в какой озвучке? как раз пересматриваю в 100500-й раз!)))
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