Тайриз Макси о том, как узнал о награде: «Лежал на диване, смотрел «Игру престолов»

Тайриз Макси рассказал, как узнал о награде «Самый прогрессирующий игрок года».

«Я лежал на диване и смотрел «Игру престолов». Шла очень хорошая серия. У меня на ноутбуке фоном был включен TNT. Я услышал: «О, ». Поставил сериал на паузу и дал интервью. Было круто», – рассказал разыгрывающий «Филадельфии».

Макси признан самым прогрессирующим игроком сезона . Он опередил защитника «Чикаго» Коби Уайта и центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.