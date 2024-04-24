Тайриз Макси признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА

Теги Чикаго Хьюстон Филадельфия НБА Баскетбол - видео Джейлен Брансон Коби Уайт Тайриз Макси Алперен Шенгюн Джейлен Уильямс Баскетбол

Тайриз Макси получил одну из индивидуальных наград сезона НБА.

Защитник «Филадельфии» назван самым прогрессирующим игроком сезона НБА.

Макси опередил защитника «Чикаго» Коби Уайта и центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.

23-летний баскетболист провел прорывной сезон в составе «Сиксерс», выдавая рекордные за карьеру средние показатели по очкам (25,9), подборам (3,7), передачам (6,2), перехватам (1,0), а также точным трехочковым (212). Тайриз также впервые стал участником Матча звезд НБА.

У Макси по итогам голосования 51 первое место, 18 вторых мест и 10 третьих, общее количество баллов составило 319.

Уайт набрал 305 баллов, Шенгюн – 92. В Топ-5 также Джейлен Уильямс («Оклахома») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).

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1 комментарий
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Мои поздравления. Кобе был близок конечно но я думаю все таки тут все заслуженно
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