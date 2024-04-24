Тайриз Макси признан самым прогрессирующим игроком сезона НБА

Тайриз Макси получил одну из индивидуальных наград сезона НБА.

Защитник «Филадельфии» назван самым прогрессирующим игроком сезона НБА.

Макси опередил защитника « » и центрового « » .

23-летний баскетболист провел прорывной сезон в составе «Сиксерс», выдавая рекордные за карьеру средние показатели по очкам (25,9), подборам (3,7), передачам (6,2), перехватам (1,0), а также точным трехочковым (212). Тайриз также впервые стал участником Матча звезд .

У Макси по итогам голосования 51 первое место, 18 вторых мест и 10 третьих, общее количество баллов составило 319.

Уайт набрал 305 баллов, Шенгюн – 92. В Топ-5 также Джейлен Уильямс («Оклахома») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк»).