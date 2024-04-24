Тайриз Макси о завоевании приза самому прогрессирующему игроку: «Это очень приятно»

Теги Филадельфия НБА Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси отреагировал на завоевание приза самому прогрессирующему игроку НБА.

«В межсезонье мне пришлось заниматься разными вещами. Я не знал, какой будет ситуация с Джеймсом Харденом, поэтому моей задачей было каждый день работать над пик-н-роллом, над пасами, чтением игры.

Эти мелочи волнуют меня больше всего, потому что в предыдущие сезон я, наверное, не смог бы делать те вещи в атаке, которые делаю сейчас. Мне хочется быть лучшей версией себя.

Это очень приятно. Я горжусь тем, что много работаю, стараюсь превзойти оппонентов за счет вложенных усилий и находить способы стать лучше на один процент каждый раз, когда прихожу в спортзал. Рад, что эти мои усилия были отмечены», – заявил игрок «Сиксерс».

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