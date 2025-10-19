Ти Джей Шортс: «Я выигрывал Лигу чемпионов и Еврокубок, а последняя цель в списке – выиграть Евролигу»

Ти Джей Шортс верит в чемпионский потенциал «Панатинаикоса».

Баскетболист отметил, что одной из главных задач на площадке станет совместная игра с Кендриком Нанном , так как они оба являются одними из самых талантливых игроков Европы.

«Это определенно будет вызовом. Когда у тебя столько талантливых игроков, всегда нужно разбираться, где брать инициативу, когда отдавать пас и как играть друг с другом. Чем больше мы будем играть вместе, тем комфортнее будет.

Но, в конце концов, это баскетбол. Мы все умные игроки с высоким баскетбольным интеллектом, и я думаю, что у нас получится. Когда все, наконец, сойдется, это будет впечатляюще.

У меня не было конкретных предложений из НБА, мои цели всегда были связаны с Европой. Это то, чем я хочу заниматься и к чему стремлюсь. Я выигрывал Лигу чемпионов и Еврокубок, а последняя цель в списке – выиграть Евролигу. Надеюсь, в этом сезоне мне удастся ее выиграть», – сказал 28-летний американский разыгрывающий в интервью Eurohoops.