Стивен Эй Смит о концовке 2-го матча «Никс» – «Сиксерс»: «На Тайризе Макси сфолили как минимум два или три раза»

Стивен Эй Смит высказался о решающей атаке во 2-м матче «Никс» – «Сиксерс».

«Я видел, как Тайриза Макси ограбили, если быть до конца честным. На нем сфолили как минимум два или три раза. Нет ни одной причины, почему этот фол не должен был быть зафиксирован. Но он не был зафиксирован, к несчастью для «Сиксерс» и к счастью для болельщиков «Никс».

Донте Дивинченцо получил еще одну возможность для броска, он воспользовался ей, и «Никс» ведут 2-0 в первом раунде плей-офф. Прекрасный вечер», – сказал ведущий ESPN.