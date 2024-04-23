Стивен Эй Смит о концовке 2-го матча «Никс» – «Сиксерс»: «На Тайризе Макси сфолили как минимум два или три раза»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Стивен Эй Смит Тайриз Макси Баскетбол

Стивен Эй Смит высказался о решающей атаке во 2-м матче «Никс» – «Сиксерс».

«Я видел, как Тайриза Макси ограбили, если быть до конца честным. На нем сфолили как минимум два или три раза. Нет ни одной причины, почему этот фол не должен был быть зафиксирован. Но он не был зафиксирован, к несчастью для «Сиксерс» и к счастью для болельщиков «Никс».

Донте Дивинченцо получил еще одну возможность для броска, он воспользовался ей, и «Никс» ведут 2-0 в первом раунде плей-офф. Прекрасный вечер», – сказал ведущий ESPN.

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7 комментариев
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Вот если в ситуации с таймаутом арбитры подарили владение Никс, то фола лично я не видел. Более того, незадолго до этого была похожая ситуация, когда Диво забрал оффенсив, а Лаури атаковал его и, выбивая мяч, правой рукой толкал в корпус и шею, и арбитры - после челленджа! - фола не увидели. В серии задан весьма высокий по нынешним меркам уровень контакта, и к этому нужно быть готовым. Никс готовы, Фила - не очень.
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Очевидный фол на Макси. В динамике не разглядел сначала, но потом нашли четкий ракурс. https://sportsmanor.com/nba-news-we-gotta-be-as-physical-as-we-can-josh-hart-gets-brutally-honest-about-tyrese-maxey-foul-amidst-joel-embiid-rant/ Филу ограбили в концовке.
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макси чисто фолил до получения.
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Макси фолил до ввода мяча на Харте тогда уж. Главный тренер Филы то ли брал тайм-аут то ли готовился взять смотря на ситуацию , не ясно. Раздули из мухи слона чтобы хайпануть. А вот этот мерзкий журналист не фанат НЙК .
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Ответ Nightyork97
Очевидный фол на Макси. В динамике не разглядел сначала, но потом нашли четкий ракурс. https://sportsmanor.com/nba-news-we-gotta-be-as-physical-as-we-can-josh-hart-gets-brutally-honest-about-tyrese-maxey-foul-amidst-joel-embiid-rant/ Филу ограбили в концовке.
то есть когда хватали макси тебя это смутило, а когда он двумя руками оттолкнул оппонента ДО этого, нет, верно?
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Ответ Misha_Sapunov
то есть когда хватали макси тебя это смутило, а когда он двумя руками оттолкнул оппонента ДО этого, нет, верно?
Там было без борьбы за мяч, а тут Макси конкретно потянули в борьбе за подбор. В 9 из 10 случаев не дадут такой фол в концовке. Харту нужно было упасть, чтобы арбитры обратили на такое внимание.
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