Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «В 4-й четверти сделали 6 потерь, которые и стали решающими»

Главный тренер «Локо» прокомментировал поражение от лидера Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю УНИКС с победой. Я перед матчем говорил, что эта команда показывает на данный момент самый содержательный баскетбол в лиге. Так что мы готовились к тяжелой игре.

Первую половину, наверное, могли сыграть чуть лучше в плане борьбы, поговорили об этом в раздевалке и третью четверть провели хорошо. Но в 4-й сделали 6 потерь, которые и стали решающими», – заявил Антон Юдин после матча.

«Локомотив-Кубань » на выезде уступил казанскому УНИКСу со счетом 63:74.