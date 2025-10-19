Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «В 4-й четверти сделали 6 потерь, которые и стали решающими»
Главный тренер «Локо» прокомментировал поражение от лидера Единой лиги ВТБ.
«Поздравляю УНИКС с победой. Я перед матчем говорил, что эта команда показывает на данный момент самый содержательный баскетбол в лиге. Так что мы готовились к тяжелой игре.
Первую половину, наверное, могли сыграть чуть лучше в плане борьбы, поговорили об этом в раздевалке и третью четверть провели хорошо. Но в 4-й сделали 6 потерь, которые и стали решающими», – заявил Антон Юдин после матча.
«Локомотив-Кубань» на выезде уступил казанскому УНИКСу со счетом 63:74.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Telegram-канал «Локомотива-Кубань»
