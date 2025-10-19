«Миннесота» отчислила Ализе Джонсона
Ализе Джонсон покидает «Тимбервулвз» после нескольких предсезонных матчей.
По информации инсайдера Майкла Скотто, «Миннесота» рассталась с 29-летним форвардом, который покинет команду после недолгого пребывания в составе.
Джонсон подписал контракт с «Тимбервулвз» перед «предсезонкой» и успел принять участие в пяти матчах, набирая в среднем 3,8 очка, 3,2 подбора за 11 минут на площадке.
За пять сезонов в НБА баскетболист выступал за «Индиану», «Бруклин», «Чикаго», «Вашингтон», «Новый Орлеан» и «Сан-Антонио». В 76 матчах регулярного сезона его средние показатели составляют 2,5 очка, 3 подбора и 0,4 передачи за игру.
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9390 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
