Джанмарко Поццекко отклонил предложение «Паниониоса»
Итальянский тренер решил не соглашаться на предложение греческого клуба.
Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, 53-летний специалист все же решил отклонить предложение «Паниониоса». Клуб продолжит поиски нового главного тренера.
Ранее Поццекко, который в сентябре завершил работу со сборной Италии после вылета в 1/8 финала Евробаскета, считался главным кандидатом на пост в «Паниониосе».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
