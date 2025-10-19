Джанмарко Поццекко отклонил предложение «Паниониоса»

Итальянский тренер решил не соглашаться на предложение греческого клуба.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, 53-летний специалист все же решил отклонить предложение «Паниониоса». Клуб продолжит поиски нового главного тренера.

Ранее Поццекко, который в сентябре завершил работу со сборной Италии после вылета в 1/8 финала Евробаскета, считался главным кандидатом на пост в «Паниониосе».