0

Джанмарко Поццекко отклонил предложение «Паниониоса»

Итальянский тренер решил не соглашаться на предложение греческого клуба.

Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, 53-летний специалист все же решил отклонить предложение «Паниониоса». Клуб продолжит поиски нового главного тренера.

Ранее Поццекко, который в сентябре завершил работу со сборной Италии после вылета в 1/8 финала Евробаскета, считался главным кандидатом на пост в «Паниониосе».

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?9389 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoПаниониос
logoчемпионат Греции
Джанмарко Поццекко
logoЕврокубок
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Паниониос», «Колососс» принимает «Панатинаикос»
сегодня, 13:54Live
Джанмарко Поццекко возглавит греческий «Панионис»
вчера, 18:50
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
15 октября, 20:59
Главные новости
Георгиос Барцокас об игре «Олимпиакоса» в обороне: «Мы начинаем думать, как американцы в НБА, где старт сезона ничего не решает, но здесь это имеет значение»
29 минут назад
Единая лига ВТБ. 21+11 Джалена Рейнольдса помогли УНИКСу обыграть «Локомотив-Кубань»
10сегодня, 13:36
Бобби Маркс: «Благодаря новому контракту Дюрэнта «Рокетс» смогут удержать Тари Исона и усилиться летом»
2сегодня, 13:34
Кевин Дюрэнт продлил контракт с «Хьюстоном» на два года и 90 миллионов долларов
15сегодня, 13:19
Стив Керр объяснил, как возраст Эла Хорфорда мешает стабильности стартового состава «Голден Стэйт»
6сегодня, 12:01
Диллону Бруксу наложили 6 швов после удара локтем по лицу во время тренировки
сегодня, 11:21Фото
Фрэнк Вогель не согласен с обесцениванием титула «Лейкерс» в «пузыре»: «Мы были командой номер один с первого дня»
8сегодня, 09:56
В НБА сложилось «негативное или пессимистичное» мнение о Далтоне Кнехте
24сегодня, 09:38
Амир Коффи пробился в состав «Милуоки» на новый сезон
6сегодня, 07:42
«Виллербан» планирует перейти из Евролиги в Лигу чемпионов в 2026 году. В будущем клуб намерен присоединиться к европейскому проекту НБА
5сегодня, 07:03
Ко всем новостям
Последние новости
Ти Джей Шортс: «Я выигрывал Лигу чемпионов и Еврокубок, а последняя цель в списке – выиграть Евролигу»
1 минуту назад
Антон Юдин о поражении от УНИКСа: «В 4-й четверти сделали 6 потерь, которые и стали решающими»
17 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» примет «Клуж», «Цедевита-Олимпия» встретится с «Задаром»
сегодня, 12:40
«Миннесота» отчислила Ализе Джонсона
47 минут назад
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» обыграл «Паниониос», «Колососс» принимает «Панатинаикос»
сегодня, 13:54Live
Чемпионат Турции. «Галатасарай» принимает «Фенербахче» и другие матчи
сегодня, 12:40Live
Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Дертоной», «Удине» встретится с «Брешией» и другие матчи
сегодня, 12:40
ACB. «Уникаха» сыграет с «Барселоной», «Гранада» примет «Басконию» и другие матчи
сегодня, 12:40
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Монако», «Париж» сыграет с «Дижоном»
сегодня, 12:40
Йонас Валанчюнас заработал две кровоточащие царапины во время матча с «Оклахомой»
сегодня, 12:38Видео