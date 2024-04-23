Тайриз Макси после 2-го матча: «Честно говоря, чувствую себя не очень хорошо»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Тайриз Макси мог пропустить 2-й матч серии с «Никс» из-за болезни.

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал, что вечером накануне матча не мог двигаться и чувствовал озноб по всему телу. Утром игрок пропустил предматчевую тренировку команды.

«Сиксерс» проиграли «Никс» (101:104, 0-2). Макси провел на паркете около 45 минут, набрав 35 очков, 10 передач и 9 подборов.

«Честно говоря, чувствую себя не очень хорошо. Не люблю принимать лекарства. Все это знают. Терпеть не могу лекарства, но перед этой игрой мне поставили капельницу. Я сделал все, что меня просили, и не пропустил матч. Чувствую себя не очень хорошо, но ничего не поделаешь», – сказал после игры Макси.

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3 комментария
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Ответ Сергей Орлов
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разве вакцина спасает от всего? температура может быть из за кучи причин, и ты не можешь быть застрахован на 100%. и то вышел, сделал то что сказали врачи, и отыграл хорошо
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