Тайриз Макси после 2-го матча: «Честно говоря, чувствую себя не очень хорошо»

Тайриз Макси мог пропустить 2-й матч серии с «Никс» из-за болезни.

Разыгрывающий «Филадельфии» рассказал, что вечером накануне матча не мог двигаться и чувствовал озноб по всему телу. Утром игрок пропустил предматчевую тренировку команды.

«Сиксерс» проиграли «Никс» (101:104, 0-2). Макси провел на паркете около 45 минут, набрав 35 очков, 10 передач и 9 подборов.

«Честно говоря, чувствую себя не очень хорошо. Не люблю принимать лекарства. Все это знают. Терпеть не могу лекарства, но перед этой игрой мне поставили капельницу. Я сделал все, что меня просили, и не пропустил матч. Чувствую себя не очень хорошо, но ничего не поделаешь», – сказал после игры .