Ник Нерс: «Я попросил тайм-аут. Судья смотрел прямо на меня, но проигнорировал»

Ник Нерс вспомнил ключевой эпизод 2-го матча с «Никс».

После поражения во второй игре (101:104, 0-2) в понедельник главный тренер «Филадельфии» заявил, что судьи проигнорировали его просьбу о тайм-ауте в одном из определяющих эпизодов встречи, когда « » совершил перехват, а Донте Дивинченцо дальним броском на последних секундах вывел свою команду вперед. Этот трехочковый в итоге стал решающим.

«Все началось с того, что соперник поразил наше кольцо. Мы думали о том, чтобы быстро ввести мяч в игру, но не получилось. Я попросил тайм-аут. Судья смотрел прямо на меня. Проигнорировал меня. Мяч оказался у , я снова попросил тайм-аут. Потом началась эта хаотичная борьба.

Видимо, мне надо выбегать на площадку или делать что-то еще, чтобы привлечь внимание, но я точно нуждался в тайм-ауте. У нас все было под контролем.

Но мы не получили этот тайм-аут», – заявил .

« » планирует подать жалобу на судейство.