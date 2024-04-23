Леброн Джеймс выразил недовольство судейством: «Не понимаю, что происходит в центре повторов»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - видео судьи НБА плей-офф Баскетбол

Леброн Джеймс выразил недовольство судейством после 2-го матча с «Наггетс».

«Лейкерс» уступили со счетом 99:101, 0-2. Звездному форварду особенно не понравился эпизод под занавес третьей четверти, когда судьи зафиксировали бросковый фол у Джамала Мюррэя на Д’Анджело Расселле.

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун взял челлендж, который оказался успешным.

«Честно говоря, я не понимаю, что происходит в центре повторов.

Ди-Ло явно получил удар по лицу во время прохода. На кой черт нам этот центр повторов, если все поворачивается вот так? Не понимаю, не вижу смысла.

Не вижу в этом никакого смысла. И меня это беспокоит… А еще я только что увидел, что произошло в игре «Сиксерс» против «Никс». Что мы делаем?

Это чертовски глупо», – считает Джеймс.

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38 комментариев
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Фила и Лейкерс всегда буду жаловаться на судейство, сколько бы им не дали пробить штрафные. Зачем вообще упоминать это после игры, если вы вели 20 очков? Это судьи сократили отставание и камбекнули? Пусть лучше напихает Дэвису, который набрал 0 очков в 4 четверти
+38
-4
+34
Интересно, а когда в похожих случаях после челленджей все поворачивается в сторону ЛАЛ, Леброн так же говорит "На кой черт нам этот центр повторов, если все поворачивается вот так?" ?)
Что-то мне кажется, что он молчит и ничего не говорит )
+40
-7
+33
ахахха. брон, да просто они не фолили и все. как это лицемерно же со стороны Лал. команда крикунов и флопперов с 1000 штрафных, против которых даже зайон не получает свистки, жалуется на судейство. да судейство их в ПИ вывело откровенно говоря.
+35
-13
+22
Отдельное guilty pleasure - это наблюдать как дед и болелы лал ноют про судейство)
+22
-3
+19
Почувствуй себя в шкуре соперников.
+17
0
+17
Попади открытую 3, не вспомнил бы даже об этом)
Но это уже другая история. Следующий матч ждем 30 штрафных у ЛАЛ, 6 у Денвера
+12
-1
+11
соседний матч еще приплел. Типа за дело я общее, не для себя стараюсь
+12
-2
+10
Стероидовый дед не видит смысла в центре повторов если лолкерс проигрывают. Вот если бы выиграли, то это совсем другое дело, центр повторов была бы вещь нужная.
+14
-4
+10
нытик
+10
-2
+8
При всём уважении, и где-то даже справедливо... Но Брон не был бы Броном, если бы не накинул на судей))
Кстати, объяснил бы ему кто то, что это не по королевски, чертовски портит его имидж и добавляет хейтеров((
+9
-1
+8
когда у Денвера в прошлом матче было 6 штрафных, кто-то из Наггетс жаловался на судейство?
+7
0
+7
Ответ culpa
В конце этого интервью с Леброном, Ютуб предлагает глянуть видео интервью с Дэвисом. Там всего минута, я глянул. Короче, Дэвис на лютом раздражняке. А по меркам его флегматичной натуры, так он и вовсе бешенстве) Микрофон швыряет)
У него от злости аж монобровь на части разошлась
+5
0
+5
Ответ Mr.BadGuy
Ну Расселу явно по морде залепили, вообще удивительно как фол отменили, если это не фол, то что тогда вообще фол ?
Сабонису против Карри тоже такое отменили. Продолжение естественного движения, и уже после броска, никак на него не повлияло
+6
-1
+5
Этот матч надо было брать, а не разбазаривать такой гандикап. Уже не в первый раз. Чтобы потом не пришлось жаловаться на судей и веселить клоунов.
+5
-1
+4
Ответ Кирилл
Интересно, а когда в похожих случаях после челленджей все поворачивается в сторону ЛАЛ, Леброн так же говорит "На кой черт нам этот центр повторов, если все поворачивается вот так?" ?) Что-то мне кажется, что он молчит и ничего не говорит )
нет. он говорит что фол был или не было, в зависимости от эпизода в пользу Лал.
+8
-4
+4
Такое себе на судей бочку катить, когда упустил преимущество +20.
Конечно, судьи засудили%)
+4
-1
+3
В конце этого интервью с Леброном, Ютуб предлагает глянуть видео интервью с Дэвисом. Там всего минута, я глянул. Короче, Дэвис на лютом раздражняке. А по меркам его флегматичной натуры, так он и вовсе бешенстве) Микрофон швыряет)
+2
0
+2
Вид у него вообще потерянный... Ну оно и понятно, после такого поражения, сложно держать себя в руках. Думаю тоже осознает, что это почти конец.
+3
-2
+1
Реально несколько спорных моментов было на сторону Денвера. Ну можно спустить что домашние судейство. Один фол дали Винсенту ни за что, там мюрей подскользнулся сам...
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Ответ pulyalke
Комментарий скрыт
.... А ещё от Вас Лейкерс в 5 . Или нет?
+1
0
+1
Ответ Кирилл
Интересно, а когда в похожих случаях после челленджей все поворачивается в сторону ЛАЛ, Леброн так же говорит "На кой черт нам этот центр повторов, если все поворачивается вот так?" ?) Что-то мне кажется, что он молчит и ничего не говорит )
Моменты можно предоставить когда такое было? Или очередными подколами все и ограничится?
+4
-3
+1
Ответ Я из Ленинграда.
.... А ещё от Вас Лейкерс в 5 . Или нет?
ну чтоб игровой тонус не потерять - закрываем в шести))
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Ответ Александр Митраков
У него от злости аж монобровь на части разошлась
Чайка улетела))
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Ответ Light Yagami
К Брону 0 претензий, и в словах его есть доля правды. Но, меня больше не судьи выбесили, а эти 5 тел у лал, которые 5 минут или сколько с 0 fg отбегали!!! Почему-то казалось всегда, что Ривз "him one", но чел оказался ролевиком обычным
А 2,5 четверти эти пять тел играли, когда было +19?
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Ответ volshebstvo
Всё получается? Целый ... раз?
Я вам привел одну ситуацию как пример.
Или мне нужно найти абсолютно все ситуации, когда судьи свистели в пользу ЛАЛ в спорных ситуациях, после чего Леброн ничего не говорил ?)
Пытался найти все челленджи ЛАЛ за сезон - к сожалению, такого видео нет.

https://www.sports.ru/basketball/1115760813-lebron-dzhejms-o-sudejstve-v-matche-s-toronto-oni-narushali-pravila-my.html - ну вот вам еще пример от Леброна, когда все было нормально, хотя разница по штрафным огромная )
https://www.sports.ru/basketball/1115868927-lebron-dzhejms-vosem-shtrafnyx-broskov-eto-opredelenno-ne-pro-lejkers-.html - но через полтора месяца он был уже недоволен, когда штрафных пробили меньше соперника )
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Ответ Александр Митраков
Продолжение естественного движения, и уже после броска, никак на него не повлияло
С размаху долбануть локтем по лицу нападающего - более естественны только движения ноги Дреймонда Грина
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Лепрун Жамес поехавший старый дед
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Твоё лицо, когда пару раз подсвистнули в другую сторону.
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Неужели теперь отменят систему повторов? 😯
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