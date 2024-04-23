Леброн Джеймс выразил недовольство судейством: «Не понимаю, что происходит в центре повторов»

Леброн Джеймс выразил недовольство судейством после 2-го матча с «Наггетс».

« » уступили со счетом 99:101, 0-2. Звездному форварду особенно не понравился эпизод под занавес третьей четверти, когда судьи зафиксировали бросковый фол у Джамала Мюррэя на Д’Анджело Расселле.

Главный тренер « » Майкл Мэлоун взял челлендж, который оказался успешным.

«Честно говоря, я не понимаю, что происходит в центре повторов.

Ди-Ло явно получил удар по лицу во время прохода. На кой черт нам этот центр повторов, если все поворачивается вот так? Не понимаю, не вижу смысла.

Не вижу в этом никакого смысла. И меня это беспокоит… А еще я только что увидел, что произошло в игре «Сиксерс» против «Никс». Что мы делаем?

Это чертовски глупо», – считает .