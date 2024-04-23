Леброн Джеймс выразил недовольство судейством: «Не понимаю, что происходит в центре повторов»
Леброн Джеймс выразил недовольство судейством после 2-го матча с «Наггетс».
«Лейкерс» уступили со счетом 99:101, 0-2. Звездному форварду особенно не понравился эпизод под занавес третьей четверти, когда судьи зафиксировали бросковый фол у Джамала Мюррэя на Д’Анджело Расселле.
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун взял челлендж, который оказался успешным.
«Честно говоря, я не понимаю, что происходит в центре повторов.
Ди-Ло явно получил удар по лицу во время прохода. На кой черт нам этот центр повторов, если все поворачивается вот так? Не понимаю, не вижу смысла.
Не вижу в этом никакого смысла. И меня это беспокоит… А еще я только что увидел, что произошло в игре «Сиксерс» против «Никс». Что мы делаем?
Это чертовски глупо», – считает Джеймс.
Что-то мне кажется, что он молчит и ничего не говорит )
Но это уже другая история. Следующий матч ждем 30 штрафных у ЛАЛ, 6 у Денвера
Кстати, объяснил бы ему кто то, что это не по королевски, чертовски портит его имидж и добавляет хейтеров((
Конечно, судьи засудили%)
Или мне нужно найти абсолютно все ситуации, когда судьи свистели в пользу ЛАЛ в спорных ситуациях, после чего Леброн ничего не говорил ?)
Пытался найти все челленджи ЛАЛ за сезон - к сожалению, такого видео нет.
https://www.sports.ru/basketball/1115760813-lebron-dzhejms-o-sudejstve-v-matche-s-toronto-oni-narushali-pravila-my.html - ну вот вам еще пример от Леброна, когда все было нормально, хотя разница по штрафным огромная )
https://www.sports.ru/basketball/1115868927-lebron-dzhejms-vosem-shtrafnyx-broskov-eto-opredelenno-ne-pro-lejkers-.html - но через полтора месяца он был уже недоволен, когда штрафных пробили меньше соперника )